Харківщина – серед лідерів проєкту «Армія відновлення»: вже 3200 робітників
Лише за останній тиждень «Армія відновлення» на Харківщині поповнилася ще близько 1200 робітниками.
Загалом суспільно корисні роботи в області виконують 3200 людей, серед яких 187 – переселенців. Про це повідомили у ХОВА.
«Така активна позиція серед місцевого населення та внутрішньо переміщених осіб демонструє готовність і завзятість українського народу до відновлення від наслідків російської збройної агресії. Суспільно корисні роботи ведуться відповідно до потреб територіальних громад», – зазначила заступниця голови ХОВА Віта Ковальська.
Суспільно корисні роботи організовано у 49 громадах усіх 7 районів Харківщини. А саме: там, де дозволяє безпекова ситуація, додали в адміністрації.
Наразі учасники програми розбирають завали після обстрілів, ремонтують і відновлюють будівлі, пошкоджені внаслідок бойових дій, упорядковують сміттєзвалища та доставляють «гуманітарку».
Також, за даними ХОВА, Харківщина – серед лідерів по залученню безробітних до проєкту «Армія відновлення».
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- • Дата публікації матеріалу: 6 Травня 2023 в 17:45;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Лише за останній тиждень «Армія відновлення» на Харківщині поповнилася ще близько 1200 робітниками.".