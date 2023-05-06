Харківщина – серед лідерів проєкту «Армія відновлення»: вже 3200 робітників

Лише за останній тиждень «Армія відновлення» на Харківщині поповнилася ще близько 1200 робітниками.

Загалом суспільно корисні роботи в області виконують 3200 людей, серед яких 187 – переселенців. Про це повідомили у ХОВА.

«Така активна позиція серед місцевого населення та внутрішньо переміщених осіб демонструє готовність і завзятість українського народу до відновлення від наслідків російської збройної агресії. Суспільно корисні роботи ведуться відповідно до потреб територіальних громад», – зазначила заступниця голови ХОВА Віта Ковальська.

Суспільно корисні роботи організовано у 49 громадах усіх 7 районів Харківщини. А саме: там, де дозволяє безпекова ситуація, додали в адміністрації.

Наразі учасники програми розбирають завали після обстрілів, ремонтують і відновлюють будівлі, пошкоджені внаслідок бойових дій, упорядковують сміттєзвалища та доставляють «гуманітарку».

Також, за даними ХОВА, Харківщина – серед лідерів по залученню безробітних до проєкту «Армія відновлення».