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Харьковщина — среди лидеров проекта «Армия восстановления»: уже 3200 рабочих

Общество 17:45   06.05.2023
Виктория Яковенко
Харьковщина — среди лидеров проекта «Армия восстановления»: уже 3200 рабочих Фото: ХОВА

Только за последнюю неделю «Армия восстановления» в Харьковской области пополнилась еще около 1200 рабочими.

В общем общественно полезные работы в области выполняют 3200 человек, среди которых 187 — переселенцев. Об этом сообщили в ХОВА.

«Такая активная позиция среди местного населения и внутренне перемещенных лиц демонстрирует готовность и упорство украинского народа к восстановлению от последствий российской вооруженной агрессии. Общественно полезные работы ведутся в соответствии с потребностями территориальных громад», – отметила заместитель главы ХОВА Вита Ковальская.

Общественно полезные работы организованы в 49 громадах всех 7 районов Харьковщины. А именно: там, где разрешает ситуация безопасности, добавили в администрации.

Сейчас участники программы разбирают завалы после обстрелов, ремонтируют и восстанавливают здания, поврежденные в результате боевых действий, упорядочивают свалки и доставляют «гуманитарку».

Также, по данным ХОВА, Харьковщина — среди лидеров по привлечению безработных к проекту «Армия восстановления».

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Автор: Виктория Яковенко

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 6 мая 2023 в 17:45;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Только за последнюю неделю «Армия восстановления» в Харьковской области пополнилась еще около 1200 рабочими.".