Харьковщина — среди лидеров проекта «Армия восстановления»: уже 3200 рабочих

Только за последнюю неделю «Армия восстановления» в Харьковской области пополнилась еще около 1200 рабочими.

В общем общественно полезные работы в области выполняют 3200 человек, среди которых 187 — переселенцев. Об этом сообщили в ХОВА.

«Такая активная позиция среди местного населения и внутренне перемещенных лиц демонстрирует готовность и упорство украинского народа к восстановлению от последствий российской вооруженной агрессии. Общественно полезные работы ведутся в соответствии с потребностями территориальных громад», – отметила заместитель главы ХОВА Вита Ковальская.

Общественно полезные работы организованы в 49 громадах всех 7 районов Харьковщины. А именно: там, где разрешает ситуация безопасности, добавили в администрации.

Сейчас участники программы разбирают завалы после обстрелов, ремонтируют и восстанавливают здания, поврежденные в результате боевых действий, упорядочивают свалки и доставляют «гуманитарку».

Также, по данным ХОВА, Харьковщина — среди лидеров по привлечению безработных к проекту «Армия восстановления».