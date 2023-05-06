Харьковщина — среди лидеров проекта «Армия восстановления»: уже 3200 рабочих
Только за последнюю неделю «Армия восстановления» в Харьковской области пополнилась еще около 1200 рабочими.
В общем общественно полезные работы в области выполняют 3200 человек, среди которых 187 — переселенцев. Об этом сообщили в ХОВА.
«Такая активная позиция среди местного населения и внутренне перемещенных лиц демонстрирует готовность и упорство украинского народа к восстановлению от последствий российской вооруженной агрессии. Общественно полезные работы ведутся в соответствии с потребностями территориальных громад», – отметила заместитель главы ХОВА Вита Ковальская.
Общественно полезные работы организованы в 49 громадах всех 7 районов Харьковщины. А именно: там, где разрешает ситуация безопасности, добавили в администрации.
Сейчас участники программы разбирают завалы после обстрелов, ремонтируют и восстанавливают здания, поврежденные в результате боевых действий, упорядочивают свалки и доставляют «гуманитарку».
Также, по данным ХОВА, Харьковщина — среди лидеров по привлечению безработных к проекту «Армия восстановления».
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- • Дата публикации материала: 6 мая 2023 в 17:45;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Только за последнюю неделю «Армия восстановления» в Харьковской области пополнилась еще около 1200 рабочими.".