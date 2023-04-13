Робота в Харкові та області: вакансії тижня із зарплатою до 25 тисяч гривень
Станом на 13 квітня у регіоні актуальні 1224 вакансії, повідомляє ХОВА з посиланням на дані обласної служби зайнятості.
Очолює рейтинг цього тижня вакансія вишкомонтажника. Йому пропонують 25 тисяч гривень на місяць. Водій автотранспортних засобів отримуватиме 22 тисячі, а системний програміст – 21 тисячу.
Головний механік зароблятиме 20 тисяч гривень, фельдшер-лаборант – 18600, інженер з метрології – 15 тисяч, заступник директора – 11400, головний спеціаліст-державний інспектор контролю за використанням та охороною земель – 11230, виробник абразивних дисків та полірувальних виробів – 10 тисяч, а менеджер зі збуту – 9990.
З повним переліком актуальних вакансій у Харкові та області можна ознайомитись за посиланням.
З питань зайнятості та безробіття можна звернутися в Telegram або на “гарячу лінію” обласної служби зайнятості, яка працює з понеділка по п’ятницю з 9:00 до 17:00 за телефонами: 096 055 48 96, 099 020 87 21, 063 84 6 067 728 97 45 та 097 970 40 68.
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- • Дата публікації матеріалу: 13 Квітня 2023 в 10:45;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Станом на 13 квітня у регіоні актуальні 1224 вакансії, повідомляє ХОВА з посиланням на дані обласної служби зайнятості.".