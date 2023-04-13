Десятки вакансій: на Харківщині шукають спеціалістів на держслужбу

Про масовий набір співробітників заявила Куп’янська міська військова адміністрація. Для повноцінної роботи там не вистачає солідної частини штату, тож вакансій багато у різних сферах.

“Для відновлення роботи органів місцевого самоврядування Куп’янської міської ради Куп’янській міській військовій адміністрації потрібні спеціалісти на вакантні посади”, – повідомили на сторінці Куп’янської ГВА у фейсбуці.

Шукають спеціалістів у виконком Куп’янської міськради, управління культури, молоді та спорту, ЖКГ, містобудування та архітектури, освіти, а також відділ у справах дітей. Повний перелік вакансій доступний у пості.

“Порядок прийняття на посаду та проходження служби встановлені Законом України “Про службу в органах місцевого самоврядування”, “Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану”, “Про правовий режим воєнного стану”. Умови оплати праці визначені постановою Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 р. № 268 “Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів”, – зазначили роботодавці.

Тих, хто шукає роботу, просять звертатися за телефоном (066) 955 05 63 у будні з 9:00 до 15:00.