Лікарі та механіки. Кому на Харківщині пропонують найбільшу зарплату
Станом на 20 квітня, за даними обласної служби зайнятості, на Харківщині є актуальними 1283 вакансії, повідомила ХОВА.
- Лікар-лаборант – 20 000 грн.
- Лікар-терапевт – 19 950 грн.
- Інспектор з кадрів – 16 600 грн.
- Механік – 16 500 грн.
- Економіст з праці – 15 000 грн.
- Бухгалтер – 12 000 грн.
- Фахівець – 10 000 грн.
- Вантажник – 9 000 грн.
- Оператор очисних споруд – 8 200 грн.
- Сортувальник у виробництві харчової продукції (хлібобулочні та кондитерські вироби) – 8 000 грн.
З повним переліком актуальних вакансій по Харкову та Харківській області можна ознайомитись за посиланням.
З питань зайнятості та безробіття звертайтесь до телеграм або на «гарячу лінію» Харківської обласної служби зайнятості, яка працює з понеділка по п’ятницю, з 9:00 до 17:00 за телефонами:
096 055 48 96;
099020 87 21;
063 847 83 67;
067 728 97 45;
097970 40 68;
057 732 19 28 (пн – пт 9:00 – 15:00).
Також можна отримати інформацію про режим роботи центрів зайнятості за посиланням.
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Ви читали новину: «Лікарі та механіки. Кому на Харківщині пропонують найбільшу зарплату»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
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- • Дата публікації матеріалу: 20 Квітня 2023 в 16:31;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "По состоянию на 20 апреля, по данным областной службы занятости, на Харьковщине актуальны 1283 вакансии, сообщила ХОВА.".