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Лікарі та механіки. Кому на Харківщині пропонують найбільшу зарплату

Суспільство 16:31   20.04.2023
Оксана Якушко
Лікарі та механіки. Кому на Харківщині пропонують найбільшу зарплату

Станом на 20 квітня, за даними обласної служби зайнятості, на Харківщині є актуальними 1283 вакансії, повідомила ХОВА.

  1. Лікар-лаборант – 20 000 грн.
  2. Лікар-терапевт – 19 950 грн.
  3. Інспектор з кадрів – 16 600 грн.
  4. Механік – 16 500 грн.
  5. Економіст з праці – 15 000 грн.
  6. Бухгалтер – 12 000 грн.
  7. Фахівець – 10 000 грн.
  8. Вантажник – 9 000 грн.
  9. Оператор очисних споруд – 8 200 грн.
  10. Сортувальник у виробництві харчової продукції (хлібобулочні та кондитерські вироби) – 8 000 грн.

З повним переліком актуальних вакансій по Харкову та Харківській області можна ознайомитись за посиланням.

З питань зайнятості та безробіття звертайтесь до телеграм або на «гарячу лінію» Харківської обласної служби зайнятості, яка працює з понеділка по п’ятницю, з 9:00 до 17:00 за телефонами:

096 055 48 96;
099020 87 21;
063 847 83 67;
067 728 97 45;
097970 40 68;
057 732 19 28 (пн – пт 9:00 – 15:00).

Також можна отримати інформацію про режим роботи центрів зайнятості за посиланням.

Читайте також: Десятки вакансій: на Харківщині шукають спеціалістів на держслужбу

Автор: Оксана Якушко

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    • • Дата публікації матеріалу: 20 Квітня 2023 в 16:31;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "По состоянию на 20 апреля, по данным областной службы занятости, на Харьковщине актуальны 1283 вакансии, сообщила ХОВА.".