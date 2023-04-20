На Харківщині в “Армії відновлення” – вже майже 2 тисячі осіб

Майже дві тисячі безробітних на Харківщині приєдналися до державної програми “Армія відновлення”, повідомляє «Суспільне. Харків». Вони допомагають у розборі завалів та гуманітарної допомоги.

Нині у Харкові з програмою “Армія відновлення” співпрацюють 10 організацій, розповів директор обласного центру зайнятості Володимир Міненко.

Житель Дергачів Юрій Кириловський розповідає, що без роботи залишився з перших днів повномасштабної війни. Росіяни знищили фірму, в якій він працював верстатником. Долучитися до “Армії відновлення” Юрію запропонували у центрі зайнятості.

“Приходить машина з гуманітарною допомогою. Ми її повинні розвантажити на складі, розкласти та розсортувати коробки. А потім вже збирати заявки від людей”, — каже Юрій Кириловський.

Без роботи більш як пів року була й харків’янка Юлія Фокіна. Говорить, серед її обов’язків — опрацьовувати заявки від людей.

“Забирали пакунки, спілкувалися з мешканцями. Питали, що їм потрібно. Ми все сформували, і от зараз надійшла допомога”, — розповідає Юлія Фокіна.

У громадській організації “Їжа харків’янам” залучили 16 безробітних, розповідає її голова Максим Почапський.

“Ми можемо більше прийняти. Зараз з різними донорами спілкуємося. Зокрема, щодо надання різних потреб, а саме матеріалів для відновлення Харківщини”, — каже Почапський.

До кінця року до “Армії відновлення” планують залучити ще 3 тисячі людей, говорить директор обласного центру зайнятості Володимир Міненко.

“Це і розбори завалів, і наведення порядку. Тут великий спектр робіт. Наприклад, це може бути патрулювання вулиць, якщо це буде потрібно громаді. Минулого тижня я зустрічався з представниками житлово-комунального господарства міста Харкова. Вже з “Зеленбудом” є домовленість з організації цих робіт”, — розповідає Міненко.

“На цей напрямок роботи за перший квартал витратили 14 мільйонів гривень. За весь рік у нас план — п’ять тисяч залучених до “Армії відновлення” і 43 мільйони гривень на виплату заробітної плати”, — говорить директор обласного центру зайнятості.

За його словами, максимальний термін укладання договору з тимчасової зайнятості по громадських роботах складає не більше шести місяців.

“Після завершення терміну на день робимо перерву і знову укладаємо договір”, — каже Володимир Міненко.