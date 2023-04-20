На Харьковщине задержали мужчину, который порезал племянника ножом на Пасху

Ранее мужчина уже сидел за решеткой за аналогичное преступление, сообщил отдел коммуникации полиции Харьковской области.

16 апреля в Чугуевскую больницу госпитализировали 38-летнего жителя села Заудье с ранением живота.

Полицейские выяснили, что вечером во время празднования Пасхи нетрезвый 67-летний мужчина поссорился со своим племянником. В результате спора дядя ударил племянника ножом. Пострадавшего привезли в больницу.

Следственно-оперативная группа изъяла вещественные доказательства, в том числе орудие преступления.

Злоумышленником оказался ранее судимый за аналогичное преступление 67-летний житель района. Пока его содержат под стражей.

Следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 121 (преднамеренное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы.