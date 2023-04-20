На Харьковщине задержали мужчину, который порезал племянника ножом на Пасху
Ранее мужчина уже сидел за решеткой за аналогичное преступление, сообщил отдел коммуникации полиции Харьковской области.
16 апреля в Чугуевскую больницу госпитализировали 38-летнего жителя села Заудье с ранением живота.
Полицейские выяснили, что вечером во время празднования Пасхи нетрезвый 67-летний мужчина поссорился со своим племянником. В результате спора дядя ударил племянника ножом. Пострадавшего привезли в больницу.
Следственно-оперативная группа изъяла вещественные доказательства, в том числе орудие преступления.
Злоумышленником оказался ранее судимый за аналогичное преступление 67-летний житель района. Пока его содержат под стражей.
Следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 121 (преднамеренное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы.
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- • Дата публикации материала: 20 апреля 2023 в 17:51;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ранее мужчина уже сидел за решеткой за аналогичное преступление, сообщил отдел коммуникации полиции Харьковской области.".