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На Харьковщине задержали мужчину, который порезал племянника ножом на Пасху

Происшествия 17:51   20.04.2023
Оксана Якушко
На Харьковщине задержали мужчину, который порезал племянника ножом на Пасху

Ранее мужчина уже сидел за решеткой за аналогичное преступление, сообщил отдел коммуникации полиции Харьковской области.

16 апреля в Чугуевскую больницу госпитализировали 38-летнего жителя села Заудье с ранением живота.

Полицейские выяснили, что вечером во время празднования Пасхи нетрезвый 67-летний мужчина поссорился со своим племянником. В результате спора дядя ударил племянника ножом. Пострадавшего привезли в больницу.

Следственно-оперативная группа изъяла вещественные доказательства, в том числе орудие преступления.

Злоумышленником оказался ранее судимый за аналогичное преступление 67-летний житель района. Пока его содержат под стражей.

Следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 121 (преднамеренное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 20 апреля 2023 в 17:51;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ранее мужчина уже сидел за решеткой за аналогичное преступление, сообщил отдел коммуникации полиции Харьковской области.".