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На Харківщині затримали чоловіка, який зарізав небіжа на Великдень

Події 17:51   20.04.2023
Оксана Якушко
На Харківщині затримали чоловіка, який зарізав небіжа на Великдень

Раніше чоловік уже сидів за ґратами за аналогічний злочин, повідомив відділ комунікації поліції Харківської області. 

16 квітня до Чугуївської лікарні шпиталізували 38-річного жителя села Зауддя з пораненням живота.

Поліцейські з’ясували, що ввечері під час святкування Великодня, нетверезий 67-річний чоловік посварився зі своїм племінником. В результаті суперечки дядько вдарив племінника ножем. Потерпілого доставили до лікарні.

Слідчо-оперативна група вилучила речові докази, у тому числі знаряддя злочину.

Зловмисником виявився раніше судимий за аналогічний злочин 67-річний житель району. Наразі його тримають під вартою.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі.

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Автор: Оксана Якушко

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    • • Дата публікації матеріалу: 20 Квітня 2023 в 17:51;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Раніше чоловік уже сидів за ґратами за аналогічний злочин, повідомив відділ комунікації поліції Харківської області. ".