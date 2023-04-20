На Харківщині затримали чоловіка, який зарізав небіжа на Великдень

Раніше чоловік уже сидів за ґратами за аналогічний злочин, повідомив відділ комунікації поліції Харківської області.

16 квітня до Чугуївської лікарні шпиталізували 38-річного жителя села Зауддя з пораненням живота.

Поліцейські з’ясували, що ввечері під час святкування Великодня, нетверезий 67-річний чоловік посварився зі своїм племінником. В результаті суперечки дядько вдарив племінника ножем. Потерпілого доставили до лікарні.

Слідчо-оперативна група вилучила речові докази, у тому числі знаряддя злочину.

Зловмисником виявився раніше судимий за аналогічний злочин 67-річний житель району. Наразі його тримають під вартою.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі.