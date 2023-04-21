Как бойцы штурмовой бригады «Спартан» готовятся к контрнаступлению
Вернуть свое – главная задача штурмовой бригады «Спартан» Гвардии наступления. Добровольцы готовятся к встрече с врагом и говорят, что пришли в штурмовую бригаду не за деньгами. Они выбрали уничтожать врага, потому что чувствуют себя способными защитить родных и Украину.
Вся обучение проходит по стандартам НАТО. Корреспондент МГ «Объектив» побывал на тренировке штурмовой бригады «Спартан» перед отправкой на фронт.
«Итальянец» узнал о «Гвардии наступления» из интернета. Прошел отбор, и был причислен к бригаде «Спартан».
Гвардеец, позывной «Итальянец»
«Я в гражданской жизни до этого был персональным тренером. Я профессиональный спортсмен. Мастер спорта по самбо в прошлом. И, скажем так, в жизни я себя реализовал, я считаю. У меня двое детей. У меня все было хорошо. Но я просто ощущаю, что мы должны поддержать государство. Должны поддержать ребят, проливающих свою кровь. Каждый должен, как может вносить свой вклад».
В бригаду набирают мотивированных добровольцев, готовых к выполнению задач.
Офицер НГУ, позывной «Бизон»
«Если человек не мотивирован, я думаю, что толку из него будет мало. Я считаю, что стал более сильным духовно, нравственно. Имел честь принимать врага на подступах к Харькову. И это меняет человека».
Гвардиец, позывной «Итальянец»
«У нас мотивация не за деньги, не за зарплату. А за нашу землю, за наших родных. За ребят, которые уже пали. Которые дали возможность учиться, пока они проливали свою кровь. И я считаю, что у нас нет иного выхода, чем победа».
Подготовка состоит из трех этапов: общевойсковой, спецподготовки и тренировки в составе подразделений.
Артём Зиновьев, начальник боевой подготовки 3-й бригады оперативного назначения Нацгвардии «Спартан»
«Подготовка у нас производится поэтапно. Первый этап – это одиночная подготовка личного состава. Второй этап – это подготовка специалистов по назначению. К примеру, таких как снайпера, гранатометчики, пулеметчики, экипажи БТР и другие. И третий этап у нас – это коллективная подготовка в составе отделения, взвода, роты»
Выучкой добровольцев занимаются опытные инструкторы и офицеры. Они готовят бойцов к штурмовым действиям в городе, сельской и лесистой местности.
Позывной «Адольф»
«Подготовка максимальная: и медицина, и тактика, и огневая. На высшем уровне. Потому что мы понимаем, чтобы победить нужно быть сильными. Нужно уметь стрелять, нужно знать в совершенстве тактическую медицину. Ты выходишь за порог и уже должен анализировать все ситуации в голове»
В «Гвардию наступления» можно присоединиться онлайн, через ЦНАПы или военкоматы.
Артём Зиновьев, начальник боевой подготовки 3-й бригады оперативного назначения Нацгвардии «Спартан»
«Набор продолжается. Приходят люди. Проходят отбор. И уже принимают участие».
Офицер НГУ, позывной «Бизон»
«Я понимаю, что мы здесь готовимся прямо к бою. – К штурму готовы? — Так точно»
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- • Дата публикации материала: 21 апреля 2023 в 17:33;
Корреспондент Павло Велицький, Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Вернуть свое – главная задача штурмовой бригады «Спартан» Гвардии наступления. Добровольцы готовятся к встрече с врагом и говорят, что пришли в штурмовую бригаду не за деньгами. Они выбрали уничтожать врага, потому что чувствуют себя способными защитить родных и Украину.".