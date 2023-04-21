Як бійці штурмової бригади «Спартан» готуються до контрнаступу

Повернути своє – головне завдання штурмової бригади «Спартан» Гвардії наступу. Добровольці готуються до зустрічі з ворогом і кажуть, що прийшли в штурмову бригаду не за грошима. Вони обрали нищити ворога, тому що відчувають себе здатними захистити рідних і Україну.

Все навчання відбувається за стандартами НАТО. Кореспондент МГ “Об’єктив” побував на тренуванні штурмової бригади “Спартан” перед відправкою на фронт.

“Італієць” дізнався про “Гвардію наступу” з інтернету. Пройшов відбір і був зарахований до бригади «Спартан».

Гвардієць, позивний «Італієць»

«Я у цивільному житті до цього був персональним тренером. Я професійний спортсмен. Майстер спорту з самбо в минулому. І скажімо так, у житті я себе реалізував, я вважаю. У мене двоє дітей. У мене все було добре. Але я просто відчуваю, що ми повинні підтримати державу. Повинні підтримати хлопців, котрі проливають свою кров. Кожен повинен, як може вносити свій вклад».

До бригади набирають мотивованих добровольців, готових до виконання завдань.

Офіцер НГУ, позивний «Бізон»

«Якщо людина не вмотивована, я думаю, що толку з неї буде мало. Я вважаю, що став більш сильним духовно, морально. Бо мав честь приймати ворога на підступах до Харкова. І це змінює людину».

Гвардієць, позивний «Італієць»

«У нас мотивація ні за гроші, ні за зарплатню. А за нашу землю, за наших рідних. За хлопців, які вже полягли. Які дали можливість навчатися, поки вони проливали свою кров. І я вважаю, що в нас нема іншого виходу, ніж перемога».

Підготовка складається з трьох етапів: загальновійськової, спецпідготовки та тренування у складі підрозділів.

Артем Зінов’єв, начальник бойової підготовки 3-ї бригади оперативного призначення Нацгвардії «Спартан»

«Підготовка у нас проводиться поетапно. Перший етап – це одиночна підготовка особового складу. Другий етап – це підготовка спеціалістів за призначенням. Наприклад, таких як снайпера, гранатометники, кулеметники, екіпажі БТР і інші. І третій етап у нас – це колективна підготовка у складі відділення, взводу, роти»

Вишколом добровольців займаються досвідчені інструктори та офіцери. Вони готують бійців до штурмових дій у місті, сільській та лісистій місцевості.

Позивний «Адольф»

«Підготовка максимальна: і медицина, і тактика, і вогнева. На вищому рівні. Тому що ми розуміємо, щоби перемогти, потрібно бути сильними. Потрібно вміти стріляти, потрібно знати досконало тактичну медицину. Ти виходиш за поріг і вже повинен усі ситуації в голові аналізувати. “

До «Гвардії наступу» можна приєднатися онлайн, через ЦНАПи чи військкомати.

Артем Зінов’єв, начальник бойової підготовки 3-ї бригади оперативного призначення Нацгвардії «Спартан»

«Набір триває. Приходять люди. Проходять відбір. І вже беруть участь».

«Я розумію, що ми тут готуємося прямо до бою. – До штурму готові? – Так точно”