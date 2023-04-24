«Помидоры подвязать»: жители Харьковщины воруют таблички о минной опасности

В Харьковской области саперы установили около 40 тысяч табличек о минной опасности, а нужно более миллиона. При этом есть случаи, когда жители региона забирают таблички для своих нужд.

Это подтверждают саперы, которые работают в деоккупированной Балаклейской громаде.

«Местные жители почему-то думают, что эту табличку можно взять и снять. Пойти к себе во двор и где-то ее там применить для своих нужд. Там, помидоры подвязать или еще что-то. И понимаете, мы их ставим, а люди их снимают. То же самое и с предупредительными лентами. Они их рвут», — рассказал «Суспільному» заместитель начальника центра Межрегионального гуманитарного разминирования Максим Мельник.

Директор департамента гражданской защиты ХОВА Иван Сокол рассказал, что такими табличками саперы обозначают места, где еще не проводили разминирование. Они должны быть на расстоянии 15-20 метров друг от друга.

«Нам много помог Комитет Красного Креста. Они предоставили нам таблички, которые мы видим, направляясь в Изюм, Балаклею. Они расположены на трассе и оповещают население о том, что вся деоккупированная территория заминирована», — говорит Сокол.