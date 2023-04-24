Live
  • Понеділок 24.04.2023
    • Харків
  •   +14°С
  • USD 36.57
  • EUR 40.15
    • 🟢

“Помідори підв’язати”: жителі Харківщини крадуть таблички про мінну небезпеку

Події 19:24   24.04.2023
Олена Нагорна
“Помідори підв’язати”: жителі Харківщини крадуть таблички про мінну небезпеку

У Харківській області сапери встановили близько 40 тисяч табличок про мінну небезпеку, а потрібно понад мільйон. При цьому є випадки, коли жителі регіону забирають таблички для своїх потреб.

Це підтверджують сапери, які працюють у деокупованій Балаклійській громаді.

“Місцеві жителі чомусь думають, що цю табличку можна взяти й зняти. Піти до себе на обійстя і десь її там застосувати для своїх потреб. Там, помідори підв’язати або ще щось. І розумієте, ми їх ставимо, а люди їх знімають. Те ж саме і з попереджувальними стрічками. Вони їх рвуть”, – розповів “Суспільному” заступник начальника центру Міжрегіонального гуманітарного розмінування Максим Мельник.

Директор департаменту цивільного захисту ХОВА Іван Сокол зазначив, що такими табличками сапери позначають місця, де ще не проводили розмінування. Вони мають бути на відстані 15-20 метрів одна від одної.

“Нам багато допоміг Комітет Червоного Хреста. Вони надали нам таблички, які ми бачимо, прямуючи до Ізюма, Балаклії. Вони розташовані на трасі й сповіщають населення про те, що вся деокупована територія — замінована”, – каже Сокол.

Читайте також: 250 саперів розміновують критичну інфраструктуру Харківщини — Синєгубов

Автор: Олена Нагорна

Новини за темою:

09:51
У Харкові може бути чутний вибух
19:06
250 саперів розміновують критичну інфраструктуру Харківщини – Синєгубов
10:37
На Харківщині підриватимуть боєприпаси
18:00
На Ізюмщині – десять загиблих і майже пів сотні поранених від ворожих мін
14:38
На Харківщині знищили 76 тис вибухівок, 252 мешканці підірвалися на мінах

  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «“Помідори підв’язати”: жителі Харківщини крадуть таблички про мінну небезпеку»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 24 Квітня 2023 в 19:24;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харківській області сапери встановили близько 40 тисяч табличок про мінну небезпеку, а потрібно понад мільйон. При цьому є випадки, коли жителі регіону забирають таблички для своїх потреб.".