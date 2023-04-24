“Помідори підв’язати”: жителі Харківщини крадуть таблички про мінну небезпеку

У Харківській області сапери встановили близько 40 тисяч табличок про мінну небезпеку, а потрібно понад мільйон. При цьому є випадки, коли жителі регіону забирають таблички для своїх потреб.

Це підтверджують сапери, які працюють у деокупованій Балаклійській громаді.

“Місцеві жителі чомусь думають, що цю табличку можна взяти й зняти. Піти до себе на обійстя і десь її там застосувати для своїх потреб. Там, помідори підв’язати або ще щось. І розумієте, ми їх ставимо, а люди їх знімають. Те ж саме і з попереджувальними стрічками. Вони їх рвуть”, – розповів “Суспільному” заступник начальника центру Міжрегіонального гуманітарного розмінування Максим Мельник.

Директор департаменту цивільного захисту ХОВА Іван Сокол зазначив, що такими табличками сапери позначають місця, де ще не проводили розмінування. Вони мають бути на відстані 15-20 метрів одна від одної.

“Нам багато допоміг Комітет Червоного Хреста. Вони надали нам таблички, які ми бачимо, прямуючи до Ізюма, Балаклії. Вони розташовані на трасі й сповіщають населення про те, що вся деокупована територія — замінована”, – каже Сокол.