В Харьковской области родственники больной женщины напали на фельдшера
Днем 23 апреля в селе Николаевка родственники больной женщины, будучи пьяными, напали на врача «скорой».
Об этом сообщили в Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.
«Родственники больной женщины находились в хмельном опьянении, агрессивное поведение, нецензурная речь, толкнули фельдшера», — отметили в центре.
На место медики вызвали полицию.
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- • Дата публикации материала: 24 апреля 2023 в 14:59;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Днем 23 апреля в селе Николаевка родственники больной женщины, будучи пьяными, напали на врача «скорой».".