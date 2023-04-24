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В Харьковской области родственники больной женщины напали на фельдшера

Происшествия 14:59   24.04.2023
Виктория Яковенко
В Харьковской области родственники больной женщины напали на фельдшера

Днем 23 апреля в селе Николаевка родственники больной женщины, будучи пьяными, напали на врача «скорой».

Об этом сообщили в Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

«Родственники больной женщины находились в хмельном опьянении, агрессивное поведение, нецензурная речь, толкнули фельдшера», — отметили в центре.

На место медики вызвали полицию.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 24 апреля 2023 в 14:59;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Днем 23 апреля в селе Николаевка родственники больной женщины, будучи пьяными, напали на врача «скорой».".