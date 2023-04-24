В Харьковской области родственники больной женщины напали на фельдшера

Днем 23 апреля в селе Николаевка родственники больной женщины, будучи пьяными, напали на врача «скорой».

Об этом сообщили в Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

«Родственники больной женщины находились в хмельном опьянении, агрессивное поведение, нецензурная речь, толкнули фельдшера», — отметили в центре.

На место медики вызвали полицию.