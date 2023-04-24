В Харківській області родичі хворої жінки напали на фельдшера

Вдень 23 квітня у селі Миколаївка родичі хворої жінки напідпитку напали на лікаря «швидкої».

Про це повідомили у Центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

«Родичі хворої жінки знаходились у хмільному сп’янінні, агресивна поведінка, нецензурна лайка, штовхнули фельдшера», – зазначили в центрі.

На місце медики викликали поліцію.