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В Харківській області родичі хворої жінки напали на фельдшера

Події 14:59   24.04.2023
Вікторія Яковенко
В Харківській області родичі хворої жінки напали на фельдшера

Вдень 23 квітня у селі Миколаївка родичі хворої жінки напідпитку напали на лікаря «швидкої».

Про це повідомили у Центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

«Родичі хворої жінки знаходились у хмільному сп’янінні, агресивна поведінка, нецензурна лайка, штовхнули фельдшера», – зазначили в центрі.

На місце медики викликали поліцію.

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 24 Квітня 2023 в 14:59;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вдень 23 квітня у селі Миколаївка родичі хворої жінки напідпитку напали на лікаря «швидкої».".