В Харківській області родичі хворої жінки напали на фельдшера
Вдень 23 квітня у селі Миколаївка родичі хворої жінки напідпитку напали на лікаря «швидкої».
Про це повідомили у Центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.
«Родичі хворої жінки знаходились у хмільному сп’янінні, агресивна поведінка, нецензурна лайка, штовхнули фельдшера», – зазначили в центрі.
На місце медики викликали поліцію.
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- • Дата публікації матеріалу: 24 Квітня 2023 в 14:59;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вдень 23 квітня у селі Миколаївка родичі хворої жінки напідпитку напали на лікаря «швидкої».".