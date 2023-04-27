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Более 100 тысяч жителей Харьковщины получили по 1200 грн: кому заплатили

Общество 09:57   27.04.2023
Оксана Горун
Более 100 тысяч жителей Харьковщины получили по 1200 грн: кому заплатили

В Харьковской области продолжаются выплаты от «Красного Креста». По данным ХОВА, деньги получили 106 560 человек.

По 1200 грн от международных доноров выплачивают людям, пережившим оккупацию, сообщила пресс-служба ХОВА.

По информации областной военной администрации, на выплаты жителям деоккупированных громад направили уже 127,8 млн грн.

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Сейчас проект дополнительно профинансировали на 17 миллионов гривен.

Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , ;

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    • • Дата публикации материала: 27 апреля 2023 в 09:57;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской области продолжаются выплаты от «Красного Креста». По данным ХОВА, деньги получили 106 560 человек".