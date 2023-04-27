Понад 100 тисяч мешканців Харківщини отримали по 1200 грн: кому заплатили
У Харківській області продовжуються виплати від “Червоного Хреста”. За даними ХОВА, гроші отримали 106 560 осіб.
По 1200 грн від міжнародних донорів виплачують людям, які пережили окупацію, повідомила пресслужба ХОВА.
За інформацією обласної військової адміністрації, на виплати мешканцям деокупованих громад направили вже 127,8 млн грн.
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Наразі проєкт додатково профінансували на 17 мільйонів гривень.
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- • Дата публікації матеріалу: 27 Квітня 2023 в 09:57;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харківській області продовжуються виплати від “Червоного Хреста”. За даними ХОВА, гроші отримали 106 560 осіб".