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Понад 100 тисяч мешканців Харківщини отримали по 1200 грн: кому заплатили

Суспільство 09:57   27.04.2023
Оксана Горун
Понад 100 тисяч мешканців Харківщини отримали по 1200 грн: кому заплатили

У Харківській області продовжуються виплати від “Червоного Хреста”. За даними ХОВА, гроші отримали 106 560 осіб.

По 1200 грн від міжнародних донорів виплачують людям, які пережили окупацію, повідомила пресслужба ХОВА.

За інформацією обласної військової адміністрації, на виплати мешканцям деокупованих громад направили вже 127,8 млн грн.

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Наразі проєкт додатково профінансували на 17 мільйонів гривень.

Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 27 Квітня 2023 в 09:57;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харківській області продовжуються виплати від “Червоного Хреста”. За даними ХОВА, гроші отримали 106 560 осіб".