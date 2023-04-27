Почти 150 га территорий разминировали в Харьковской области в течение недели
С 20 по 26 апреля включительно специалисты-взрывотехники разминировали почти 17 км участков автодорог и 140,6 км линий электропередач. Также они обследовали 4 объекта, сообщили в Департаменте гражданской защиты Харьковской ОВА.
Всего за неделю разминировали 148,5 га территории и уничтожили 1666 взрывоопасных предметов.
«Для дальнейшего разминирования территорий планируем в течение 2 недель получить еще 2 единицы тяжелой бронированной специальной техники, которая позволит быстрее разминировать труднодоступные заболоченные места на деоккупированных территориях и возобновлять там электроснабжение», — заявил начальник ХОВА Олег Синегубов.
С 20 по 26 апреля 401 раз привлекали саперов. Благодаря их работе подключили к сети 255 абонентов, из которых 54 повторно после обстрела.
За 26 апреля в Харьковской области разминировали 27 га территории и обследовали почти 4 км автомобильных дорог. Специалисты проверили 23,4 км линий электропередачи и 1 объект. В течение суток уничтожили 343 взрывоопасных предмета. Благодаря этому подключили к сети 49 потребителей.
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- • Дата публикации материала: 27 апреля 2023 в 16:53;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "С 20 по 26 апреля включительно специалисты-взрывотехники разминировали почти 17 км участков автодорог и 140,6 км линий электропередач. Также они обследовали 4 объекта, сообщили в Департаменте гражданской защиты Харьковской ОВА.".