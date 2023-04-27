Майже 150 га територій розмінували на Харківщині протягом тижня
З 20 по 26 квітня включно фахівці-вибухотехніки розмінували майже 17 км ділянок автошляхів та 140,6 км ліній електропередач. Також вони обстежили 4 об’єкти, повідомили у Департаменті цивільного захисту Харківської ОВА.
Всього протягом тижня розмінували 148,5 га території та знищили 1666 вибухонебезпечних предметів.
«Для подальшого розмінування територій плануємо протягом 2 тижнів отримати ще 2 одиниці важкої броньованої спеціальної техніки, яка дозволить швидше розміновувати важкодоступні заболочені місця на деокупованих територіях та відновлювати там електропостачання», – заявив начальник ХОВА Олег Синєгубов.
З 20 до 26 квітня період 401 раз залучили саперів. Завдяки їхній роботі підключили до електромережі 255 абонентів, з яких 54 повторно після обстрілу.
За 26 квітня на Харківщині розмінували 27 га території та обстежили майже 4 км автомобільних доріг. Фахівці перевірили 23,4 км ліній електропередач та 1 об’єкт. Протягом доби знищили 343 вибухонебезпечні предмети. Завдяки цьому підключили до електромережі 49 споживачів.
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Ви читали новину: «Майже 150 га територій розмінували на Харківщині протягом тижня»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
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- • Дата публікації матеріалу: 27 Квітня 2023 в 16:53;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "З 20 по 26 квітня включно фахівці-вибухотехніки розмінували майже 17 км ділянок автошляхів та 140,6 км ліній електропередач. Також вони обстежили 4 об’єкти, повідомили у Департаменті цивільного захисту Харківської ОВА. ".