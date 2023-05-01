Загрязнял землю отходами: на Харьковщине будут судить директора предприятия
В Чугуевском районе фирма, торгующая молочными продуктами, загрязнила землю опасными отходами.
По данным Харьковской областной прокуратуры, директор указанного предприятия должным образом хозяйственную деятельность не вел.
Он не обеспечил своевременного вывоза жидких отходов производства, а выбрасывал их в выгребную яму, что привело к дальнейшему хранению и накоплению в несанкционированном месте.
Директор не принял необходимые меры и нарушил требования законодательства об охране окружающей природной среды. В результате незаконных действий мужчины земельные участки загрязнены такими веществами, как аммоний, нитраты и тому подобное, сообщили правоохранители.
Последствия загрязнения оценивают в сумму почти 105 тысяч гривен.
Директора предприятия обвиняют по факту загрязнения земель отходами, вредными для окружающей среды вследствие нарушения специальных правил, что создало опасность для окружающей среды (ч. 1 ст. 239 УКУ).
Читайте также: Превратила свои 2 га земли в свалку: на Харьковщине лже-фермера будут судить
Новости по теме:
Вы читали новость: «Загрязнял землю отходами: на Харьковщине будут судить директора предприятия»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 1 мая 2023 в 13:09;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Чугуевском районе фирма, торгующая молочными продуктами, загрязнила землю опасными отходами.".