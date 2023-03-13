Превратила свои 2 га земли в свалку: на Харьковщине лже-фермера будут судить

Жительница Харьковской области получила 2 га земли якобы для ведения личного крестьянского хозяйства. Но вместо этого загрязнила землю отходами и вредными веществами.

Под суд пойдет жительница села Логачевка Харьковского района, которая устроила свалку на своем земельном участке.

«По назначению обвиняемая землю не использовала: она разместила там отходы и вещества, вредные для окружающей среды. Это привело к превышению максимально допустимой концентрации в почве загрязняющих веществ. Среди них аммоний и нитраты», — сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

Прокуроры оценили нанесенный почве ущерб в почти 130 тысяч гривен. По данным следствия, снижено плодородие земель, структура почвы — нарушена.

Мусорщицу обвиняют в загрязнении земель вредными для окружающей среды веществами. Ее дело будут рассматривать в Харьковском районном суде Харьковской области.