Превратила свои 2 га земли в свалку: на Харьковщине лже-фермера будут судить
Жительница Харьковской области получила 2 га земли якобы для ведения личного крестьянского хозяйства. Но вместо этого загрязнила землю отходами и вредными веществами.
Под суд пойдет жительница села Логачевка Харьковского района, которая устроила свалку на своем земельном участке.
«По назначению обвиняемая землю не использовала: она разместила там отходы и вещества, вредные для окружающей среды. Это привело к превышению максимально допустимой концентрации в почве загрязняющих веществ. Среди них аммоний и нитраты», — сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.
Прокуроры оценили нанесенный почве ущерб в почти 130 тысяч гривен. По данным следствия, снижено плодородие земель, структура почвы — нарушена.
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Мусорщицу обвиняют в загрязнении земель вредными для окружающей среды веществами. Ее дело будут рассматривать в Харьковском районном суде Харьковской области.
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- • Дата публикации материала: 13 марта 2023 в 10:39;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Жительница Харьковской области получила 2 га земли якобы для ведения личного крестьянского хозяйства. Но вместо этого загрязнила землю отходами и вредными веществами".