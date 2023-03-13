Live
  • Понедельник 13.03.2023
    • Харьков
  •   +3°С
  • USD 36.57
  • EUR 38.74
    • 🟢

Превратила свои 2 га земли в свалку: на Харьковщине лже-фермера будут судить

Общество 10:39   13.03.2023
Оксана Горун
Превратила свои 2 га земли в свалку: на Харьковщине лже-фермера будут судить

Жительница Харьковской области получила 2 га земли якобы для ведения личного крестьянского хозяйства. Но вместо этого загрязнила землю отходами и вредными веществами.

Под суд пойдет жительница села Логачевка Харьковского района, которая устроила свалку на своем земельном участке.

«По назначению обвиняемая землю не использовала: она разместила там отходы и вещества, вредные для окружающей среды. Это привело к превышению максимально допустимой концентрации в почве загрязняющих веществ. Среди них аммоний и нитраты», — сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

Прокуроры оценили нанесенный почве ущерб в почти 130 тысяч гривен. По данным следствия, снижено плодородие земель,  структура почвы — нарушена.

Читайте также: Горы пластика и стоки в Лопань — на Харьковщине подозревают руководителя ГП

Мусорщицу обвиняют в загрязнении земель вредными для окружающей среды веществами. Ее дело будут рассматривать в Харьковском районном суде Харьковской области.

Автор: Оксана Горун

Новости по теме:

10:39
Превратила свои 2 га земли в свалку: на Харьковщине лже-фермера будут судить
22:07
Нардепам показали, что россияне сделали с экопарком под Харьковом (видео)
15:35
В Харькове будут судить депутата от ОП-ЗЖ, поддержавшую сдачу Купянска
11:38
«Вас раздавят танками»: фанат РФ в Харькове пойдет под суд за рассказы соседям
10:45
СБУ поймала коллаборанта, включившего на Купянщине «Россию 24» и другое росТВ

  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Превратила свои 2 га земли в свалку: на Харьковщине лже-фермера будут судить»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 13 марта 2023 в 10:39;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Жительница Харьковской области получила 2 га земли якобы для ведения личного крестьянского хозяйства. Но вместо этого загрязнила землю отходами и вредными веществами".