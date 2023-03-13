Перетворила свої 2 га землі на смітник: на Харківщині лже-фермерку судитимуть
Мешканка Харківської області отримала 2 га землі нібито для ведення особистого селянського господарства. Але натомість забруднила землю відходами та шкідливими речовинами.
Під суд піде мешканка села Логачівка Харківського району, яка влаштувала звалище на своїй земельній ділянці.
“За призначенням обвинувачена землю не використовувала: вона розмістила там відходи та речовини, шкідливі для довкілля. Це призвело до перевищення гранично допустимої концентрації в ґрунті забруднюючих речовин. Серед них — амоній та нітрати”, – повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури.
Прокурори оцінили завдані ґрунту збитки у майже 130 тисяч гривень. За даними слідства, знижено родючість земель, структуру ґрунту – порушено.
Читайте також: Гори пластику та стоки в Лопані – на Харківщині підозрюють керівника ДП
Сміттярку звинувачують у забрудненні земель шкідливими для довкілля речовинами. Її справу розглядатимуть у Харківському районному суді Харківської області.
Новини за темою:
Ви читали новину: «Перетворила свої 2 га землі на смітник: на Харківщині лже-фермерку судитимуть»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 13 Березня 2023 в 10:39;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мешканка Харківської області отримала 2 га землі нібито для ведення особистого селянського господарства. Але натомість забруднила землю відходами та шкідливими речовинами".