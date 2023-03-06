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Гори пластику та стоки в Лопані – на Харківщині підозрюють керівника ДП

Суспільство 09:58   06.03.2023
Оксана Горун
Гори пластику та стоки в Лопані – на Харківщині підозрюють керівника ДП

В.о. директора держпідприємства повідомили про підозру в службовій недбалості, через яку забруднено землю та воду в річці Лопань.

Керівник держпідприємства здав нежитлове приміщення в оренду приватному підприємцю. Той зайнявся на території ДП переробленням вторинної сировини.

“При цьому спеціального дозволу на здійснення операцій у сфері поводження з відходами орендар не мав. Підприємець ігнорував додержання санітарних та екологічних норм та не виконав обов’язок про недопущення зберігання та видалення відходів у несанкціонованих місцях, порушуючи чинні вимоги українського законодавства.”, — повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури.

Гора пластикових пляшок на території підприємства у Харкові

Також, за даними прокурорів, орендар скидав стічні води та промислові відходи з труби орендованого приміщення у поверхневі води річки Лопань та у ґрунт. На думку слідства, в.о. директора держпідприємства, де все це відбувалося, виявив службову недбалість.

Керівнику держпідприємства повідомили про підозру через забруднення річки Лопань.

“Він проігнорував самовільне використання підприємцем ділянок землі за межами орендованого приміщення, які фактично перебувають в користуванні держпідприємства, та не попередив забруднення земель.  “Закривши очі” на те, що відбувається в орендованому приміщенні, підозрюваний своїм халатним ставленням призвів до забруднення земельних ділянок. Державі заподіяна матеріальна шкода на суму майже 350 тис. гривень“, – зазначили прокурори.

Стоки у Лопані з території ДП у Харкові

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За все це 42-річному керівнику ДП повідомили про підозру в службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки державним інтересам, що охороняються законом. Слідство у цій справі проводить поліція під час оперативного супроводу СБУ.

Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 6 Березня 2023 в 09:58;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "В.о. директора держпідприємства повідомили про підозру в службовій недбалості, через яку забруднено землю та воду в річці Лопань".