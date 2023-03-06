Гори пластику та стоки в Лопані – на Харківщині підозрюють керівника ДП

В.о. директора держпідприємства повідомили про підозру в службовій недбалості, через яку забруднено землю та воду в річці Лопань.

Керівник держпідприємства здав нежитлове приміщення в оренду приватному підприємцю. Той зайнявся на території ДП переробленням вторинної сировини.

“При цьому спеціального дозволу на здійснення операцій у сфері поводження з відходами орендар не мав. Підприємець ігнорував додержання санітарних та екологічних норм та не виконав обов’язок про недопущення зберігання та видалення відходів у несанкціонованих місцях, порушуючи чинні вимоги українського законодавства.”, — повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури.

Також, за даними прокурорів, орендар скидав стічні води та промислові відходи з труби орендованого приміщення у поверхневі води річки Лопань та у ґрунт. На думку слідства, в.о. директора держпідприємства, де все це відбувалося, виявив службову недбалість.

“Він проігнорував самовільне використання підприємцем ділянок землі за межами орендованого приміщення, які фактично перебувають в користуванні держпідприємства, та не попередив забруднення земель. “Закривши очі” на те, що відбувається в орендованому приміщенні, підозрюваний своїм халатним ставленням призвів до забруднення земельних ділянок. Державі заподіяна матеріальна шкода на суму майже 350 тис. гривень“, – зазначили прокурори.

За все це 42-річному керівнику ДП повідомили про підозру в службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки державним інтересам, що охороняються законом. Слідство у цій справі проводить поліція під час оперативного супроводу СБУ.