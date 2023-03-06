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Горы пластика и стоки в Лопань — на Харьковщине подозревают руководителя ГП

Общество 09:58   06.03.2023
Оксана Горун
Горы пластика и стоки в Лопань — на Харьковщине подозревают руководителя ГП

И.о. директора госпредприятия сообщили о подозрении в служебной халатности, из-за которой загрязнена земля и вода в реке Лопань.

Руководитель госпредприятия сдал нежилое помещение в аренду частному предпринимателю. Тот занялся на территории ГП переработкой вторсырья.

«При этом специального разрешения на осуществление операций в сфере обращения с отходами у арендатора не было. Предприниматель игнорировал соблюдение санитарных и экологических норм и не исполнил обязанности о недопущении хранения и удаления отходов в несанкционированных местах, в нарушение действующих требований украинского законодательства», — сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

Гора пластиковых бутылок на территории предприятия в Харькове

Также, по данным прокуроров, арендатор сбрасывал сточные воды и промышленные отходы из трубы арендованного помещения в поверхностные воды реки Лопань и в грунт. По мнению следствия, и.о. директора госпредприятия, где все это происходило, проявил служебную халатность.

Руководителю госпредприятия сообщили о подозрении из-за загрязнения реки Лопань

«Он проигнорировал самовольное использование предпринимателем участков земли за пределами арендованного помещения, фактически находящихся в пользовании госпредприятия, и не предупредил загрязнение земель. «Закрыв глаза» на происходящее в арендованном помещении, подозреваемый своим халатным отношением привел к загрязнению земельных участков. Государству причинен материальный ущерб на сумму почти 350 тыс. гривен», — отметили прокуроры.

Стоки в Лопань с территории ГП в Харькове

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За все это 42-летнему руководителю ГП сообщили о подозрении в служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия охраняемым законом государственным интересам. Следствие по этому делу проводит полиция при оперативном сопровождении СБУ.

Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 6 марта 2023 в 09:58;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "И.о. директора госпредприятия сообщили о подозрении в служебной халатности, из-за которой загрязнена земля и вода в реке Лопань".