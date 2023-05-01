Забруднював землю відходами: на Харківщині судитимуть директора підприємства

У Чугуївському районі фірма, яка торгує молочними продуктами, забруднила землю небезпечними відходами.

За даними Харківської обласної прокуратури, директор вказаного підприємства належним чином господарську діяльність не провадив. Так, він не забезпечив своєчасного вивезення рідких відходів виробництва, а викидав їх до вигрібної ями, що призвело до подальшого зберігання та накопичення у несанкціонованому місці.

Директор не вжив необхідних заходів та порушив вимоги законодавства про охорону навколишнього природного середовища. Внаслідок незаконних дій чоловіка земельні ділянки забруднені такими речовинами, як амоній, нітрати тощо, повідомили правоохоронці.

Наслідки забруднення оцінюють на суму майже 105 тисяч гривень.

Директора підприємства обвинувачують за фактом забруднення земель відходами, шкідливими для довкілля, внаслідок порушення спеціальних правил, що створило небезпеку для довкілля (ч. 1 ст. 239 КК України).