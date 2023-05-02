Предатель в погонах: в оккупированном Изюме полицейский работал на военных РФ

Предатель, работая на оккупантов, патрулировал город Изюм на Харьковщине и склонял коллег поддерживать захватчиков.

По данным Харьковской областной прокуратуры, когда войска РФ оккупировали город Изюм, действующий работник Нацполиции перешел на сторону врага. Так, он патрулировал город, что оккупанты чувствовали себя в безопасности.

Также, добавляют правоохранители, обвиняемый начал склонять своих коллег поддерживать оккупантов.

Предатель вместе с военными РФ приехал по месту жительства одного из полицейских. Они провели «обыск», в ходе которого незаконно изъяли огнестрельное охотничье оружие и другое личное имущество правоохранителя.

Впоследствии злоумышленник «трудоустроился» в «отделение полиции № 2, так называемого УВД ВГА Харьковской области», на должность «начальника отделения участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних».

Предателя будут судить заочно. Его обвиняют по факту государственной измены, совершенной в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 УКУ).