Предатель в погонах: в оккупированном Изюме полицейский работал на военных РФ
Предатель, работая на оккупантов, патрулировал город Изюм на Харьковщине и склонял коллег поддерживать захватчиков.
По данным Харьковской областной прокуратуры, когда войска РФ оккупировали город Изюм, действующий работник Нацполиции перешел на сторону врага. Так, он патрулировал город, что оккупанты чувствовали себя в безопасности.
Также, добавляют правоохранители, обвиняемый начал склонять своих коллег поддерживать оккупантов.
Предатель вместе с военными РФ приехал по месту жительства одного из полицейских. Они провели «обыск», в ходе которого незаконно изъяли огнестрельное охотничье оружие и другое личное имущество правоохранителя.
Впоследствии злоумышленник «трудоустроился» в «отделение полиции № 2, так называемого УВД ВГА Харьковской области», на должность «начальника отделения участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних».
Предателя будут судить заочно. Его обвиняют по факту государственной измены, совершенной в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 УКУ).
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- • Дата публикации материала: 2 мая 2023 в 11:32;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Предатель, работая на оккупантов, патрулировал город Изюм на Харьковщине и склонял коллег поддерживать захватчиков.".