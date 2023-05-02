Зрадник у погонах: в окупованому Ізюмі поліцейський працював на військових РФ
Зрадник, працюючи на окупантів, патрулював місто Ізюм на Харківщині та схиляв колег підтримувати загарбників.
За даними Харківської обласної прокуратури, коли війська РФ окупували місто Ізюм, чинний працівник Нацполіції перейшов на бік ворог. Так, він патрулював місто, що окупанти почували себе у безпеці.
Також, додають правоохоронці, обвинувачений почав схиляти своїх колег підтримувати окупантів.
Зрадник разом з військовими РФ приїхав за місцем проживання одного з поліцейських. Вони провели «обшук», під час якого незаконно вилучили вогнепальну мисливську зброю та інше особисте майно правоохоронця.
Згодом зловмисник «працевлаштувався» до «отделения полиции № 2, так званого «УВД ВГА Харьковской области», обійнявши посаду «начальника отделения участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних».
Зрадника судитимуть заочно. Його обвинувачують за фактом державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 ККУ).
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- • Дата публікації матеріалу: 2 Травня 2023 в 11:32;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Зрадник, працюючи на окупантів, патрулював місто Ізюм на Харківщині та схиляв колег підтримувати загарбників.".