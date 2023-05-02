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В Харьковской области прогремят взрывы

Общество 11:15   02.05.2023
Виктория Яковенко
В Харьковской области прогремят взрывы Фото: Балаклейская ГВА

2 мая с 11:15 до 11:40 вблизи села Байрак в Харьковской области будут проводить разминирование.

Об этом предупредили в Балаклейской городской военной администрации.

«Сохраняйте спокойствие и соблюдайте правила безопасности!», — обратились в Балаклейском ГВА.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 2 мая 2023 в 11:15;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "2 мая с 11:15 до 11:40 вблизи села Байрак в Харьковской области будут проводить разминирование.".