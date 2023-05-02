В Харьковской области прогремят взрывы

2 мая с 11:15 до 11:40 вблизи села Байрак в Харьковской области будут проводить разминирование.

Об этом предупредили в Балаклейской городской военной администрации.

«Сохраняйте спокойствие и соблюдайте правила безопасности!», — обратились в Балаклейском ГВА.

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