В Харьковской области прогремят взрывы
Фото: Балаклейская ГВА
2 мая с 11:15 до 11:40 вблизи села Байрак в Харьковской области будут проводить разминирование.
Об этом предупредили в Балаклейской городской военной администрации.
«Сохраняйте спокойствие и соблюдайте правила безопасности!», — обратились в Балаклейском ГВА.
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- • Дата публикации материала: 2 мая 2023 в 11:15;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "2 мая с 11:15 до 11:40 вблизи села Байрак в Харьковской области будут проводить разминирование.".