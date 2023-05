Нацгвардеец из Харьковщины погиб на боевом держустве в Павлограде

О гибели земляка в Павлограде ночью 30 апреля сообщило руководство Лозовской громады.

«В Павлограде погиб защитник из Лозовской громады. Богдан Мажуга служил в Национальной гвардии Украины, был стрелком 1-го стрелкового батальона воинской части 3024. Ночью 30 апреля 2023 как раз был на боевом дежурстве, в результате ракетного удара героически погиб», — написали на официальной странице бригады в facebook.

Погибший 1999 года рождения. Он родом из села Мальцовское Лозовского района. Учился в Новоивановской общеобразовательной школе, а затем — Панютинском профессиональном аграрном лицее. По образованию — тракторист – машинист сельскохозяйственного производств. Проходил срочную службу во Львове, а через девять месяцев перешел на контрактную службу в Павлоград.

У погибшего осталась жена и родители.

Напомним, глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщал о 35 пострадавших гражданских в результате ракетного удара ночью 30 апреля по Павлограду. Пятеро из них — дети.

Также, по его информации, в городе повреждены 80 частных домов и 24 многоэтажки.

Тем временем аналитики OSINT-проекта GeoConfirmed предположили, что российские ракеты ударили по химическому предприятию, где хранилось отработанное ракетное топливо.

GeoConfirmed UKR.

The massive explosion in Pavlograd was in the Pavlograd Chemical plant and was not a train loaded with S-300’s like so many claimed… And it’s also very bad news.

Grid of the site: 48.582440, 35.849209

GeoLocated by @OAlexanderDK and @Wolltigerhueter

1/9 https://t.co/75Qjij79uQ

— GeoConfirmed (@GeoConfirmed) May 1, 2023