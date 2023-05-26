Судья на «Лексусе» насмерть сбил нацгвардейца на блокпосту в Киеве (видео)

ДТП случилось около полуночи 26 мая. За рулем автомобиля был судья одного из райсудов Киевской области. Он отказался проходить обследование на содержание алкоголя в крови.

«26 мая около полуночи судья за рулем автомобиля совершил наезд на военнослужащего Национальной гвардии Украины. В результате ДТП нацгвардеец от полученных травм скончался на месте. Судья задержан. От проведения осмотра состояния опьянения в учреждении здравоохранения он отказался», — сообщила пресс-служба ГБР.

Издание «Украинская правда» со ссылкой на собственные источники сообщило, что за рулем «Лексуса», сбившего нацгвардейца, был глава Макаровского райсуда Алексей Тандыр. ДТП случилось на Берестейском проспекте. Погибшему нацгвардейцу было 23 года.

«По данным источников УП, судья находился в состоянии алкогольного опьянения», — подчеркнули журналисты.

Сейчас правоохранитили предпринимают процессуальные меры, чтобы принудительно провести анализы судье. Идут экспертизы.

Расследование начали по статье «нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения, повлекшее смерть потерпевшего». Санкция этой статьи — лишение свободы сроком до 10 лет.