Суддя на “Лексусі” на смерть збив нацгвардійця на блокпосту в Києві (відео)

ДТП сталася близько півночі 26 травня. За кермом автомобіля був суддя одного із райсудів Київської області. Він відмовився проходити обстеження на вміст алкоголю у крові.

“26 травня близько опівночі суддя за кермом автомобіля скоїв наїзд на військовослужбовця Національної гвардії України. У результаті ДТП нацгвардієць від отриманих травм загинув на місці. Суддю затримано. Від проведення огляду на стан сп’яніння в закладі охорони здоров’я він відмовився“, – повідомила пресслужба ДБР.

Видання “Українська правда” з посиланням на власні джерела повідомило, що за кермом “Лексуса”, який збив нацгвардійця, був голова Макарівського райсуду Олексій Тандир. ДТП сталася на Берестейському проспекті. Загиблому нацгвардійцю було 23 роки.

“За даними джерел УП, суддя перебував у стані алкогольного сп’яніння”, – наголосили журналісти.

Наразі правоохоронці вживають процесуальних заходів, щоб примусово провести аналізи судді. Ідуть експертизи.

Розслідування розпочали за статтею “порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами в стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння, що спричинило смерть потерпілого”. Санкція цієї статті – позбавлення волі на строк до 10 років.