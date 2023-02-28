«Есть свои особенности с передвижением» — нацгвардеец о ситуации под Купянском

Офицер Национальной гвардии Украины Александр Дорошенко в эфире «24 канала» прокомментировал ситуацию на фронте под Купянском.

Подразделение, где служит Дорошенко, участвовало в контрнаступлении на Харьковщине. В частности воины были в Подлимане, Песках Радьковских, а затем поднимались вверх по Осколу от Боровой. Предполагали, что от Купянска пойдут в сторону Сватово, но затем их перекинули под Кременную. Тем не менее с ситуацией на Купянском направлении нацгвардеец знаком не понаслышке.

«Там есть моменты. Мосты взорваны. Поэтому там есть свои особенности с передвижением личного состава с нашей стороны. Поэтому это они могут использовать как не только преимущество, но…» — аккуратно прокомментировал происходящее офицер Нацгвардии.

Зачем оккупанты так рвутся в Купянск — на этот вопрос Александр Дорошенко отвечает примерно так же, как и начальник ХОВА Олег Синегубов: все дело — в железной дороге.

«Почему Купянск? Там же рядом Валуйки. Оттуда, если посмотреть на карту, были поставки техники – железнодорожным транспортом в Купянск. И почему Купянск. Он всегда был крупной узловой станцией. Поэтому как раз попытки сухопутно к Купянску приблизиться», — сказал нацгвардеец.