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«Есть свои особенности с передвижением» — нацгвардеец о ситуации под Купянском

Происшествия 12:22   28.02.2023
Оксана Горун
«Есть свои особенности с передвижением» — нацгвардеец о ситуации под Купянском Фото: кадр из трансляции 24 канала

Офицер Национальной гвардии Украины Александр Дорошенко в эфире «24 канала» прокомментировал ситуацию на фронте под Купянском.

Подразделение, где служит Дорошенко, участвовало в контрнаступлении на Харьковщине. В частности воины были в Подлимане, Песках Радьковских, а затем поднимались вверх по Осколу от Боровой. Предполагали, что от Купянска пойдут в сторону Сватово, но затем их перекинули под Кременную. Тем не менее с ситуацией на Купянском направлении нацгвардеец знаком не понаслышке.

«Там есть моменты. Мосты взорваны. Поэтому там есть свои особенности с передвижением личного состава с нашей стороны. Поэтому это они могут использовать как не только преимущество, но…» — аккуратно прокомментировал происходящее офицер Нацгвардии.

Зачем оккупанты так рвутся в Купянск — на этот вопрос Александр Дорошенко отвечает примерно так же, как и начальник ХОВА Олег Синегубов: все дело — в железной дороге.

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«Почему Купянск? Там же рядом Валуйки. Оттуда, если посмотреть на карту, были поставки техники – железнодорожным транспортом в Купянск. И почему Купянск. Он всегда был крупной узловой станцией. Поэтому как раз попытки сухопутно к Купянску приблизиться», — сказал нацгвардеец.

Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Офицер Национальной гвардии Украины Александр Дорошенко в эфире «24 канала» прокомментировал ситуацию на фронте под Купянском".