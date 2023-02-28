Є свої особливості з пересуванням – нацгвардієць про ситуацію під Куп’янськом

Офіцер Національної гвардії України Олександр Дорошенко в етері “24 каналу” прокоментував ситуацію на фронті під Куп’янськом.

Підрозділ, де служить Дорошенко, брав участь у контрнаступі на Харківщині. Зокрема воїни були в Підлимані, Пісках Радьківських, а потім піднімалися вгору вздовж Осколу від Борової. Припускали, що від Куп’янська підуть у бік Сватового, але потім їх перекинули під Кремінну. Проте із ситуацією на Куп’янському напрямку нацгвардієць знайомий не з чуток.

“Там є моменти. Мости висаджені в повітря. Тому там є свої особливості з пересуванням особового складу з нашого боку. Тому це вони можуть використовувати як не тільки перевагу, але…” – акуратно прокоментував те, що відбувається, офіцер Нацгвардії.

Навіщо окупанти так рвуться до Куп’янська – на це запитання Олександр Дорошенко відповідає приблизно так само, як і начальник ХОВА Олег Синєгубов: уся справа – в залізниці.

“Чому Куп’янськ? Там же поруч Валуйки. Звідти, якщо подивитися на карту, були постачання техніки – залізничним транспортом до Куп’янська. І чому Куп’янськ. Він завжди був великою вузловою станцією. Тому саме спроби сухопутно до Куп’янська наблизитися”, – сказав нацгвардієць.