Судье, сбившему насмерть нацгвардейца в Киеве, сообщили о подозрении

Судье, который в ночь на 26 мая на блокпосту в Киеве сбил насмерть военнослужащего Нацгвардии, правоохранители сообщили о подозрении, рассказали в Офисе генерального прокурора.

«Сообщено о подозрении председателю райсуда Киевской области по факту совершения смертельного ДТП в состоянии алкогольного опьянения», –говорится в официальном сообщении ОГП.

Кроме того, прокуратура обратилась в Высший совет правосудия, чтобы ей дали согласие на содержание судьи под стражей.

Судье «светит» от 5 до 10 лет заключения с лишением права управлять автомобилем на срок от 5 до 10 лет.

Издание «Украинская правда» со ссылкой на собственные источники сообщило, что за рулем «Лексуса», сбившего нацгвардейца, был глава Макаровского райсуда Алексей Тандыр. ДТП случилось на Берестейском проспекте. Погибшему нацгвардейцу было 23 года.