Судді, який збив на смерть нацгвардійця в Києві, повідомили про підозру

Судді, який у ніч проти 26 травня на блокпосту в Києві збив на смерть військовослужбовця Нацгвардії, правоохоронці повідомили про підозру, розповіли в Офісі генерального прокурора.

“Повідомлено про підозру голові райсуду Київської області за фактом скоєння смертельної ДТП у стані алкогольного сп’яніння”, – йдеться в офіційному повідомленні ОГП.

Крім того, прокуратура звернулася до Вищої ради правосуддя, щоб дали згоду на утримання судді під вартою.

Судді «світить» від 5 до 10 років ув’язнення з позбавленням права керувати автомобілем терміном від 5 до 10 років.

Видання «Українська правда» з посиланням на власні джерела повідомило, що за кермом «Лексуса», який нацгвардійця збив, був голова Макарівського райсуду Олексій Тандир. ДТП сталося на Берестейському проспекті. Загиблому нацгвардійцю було 23 роки.