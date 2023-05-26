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Судді, який збив на смерть нацгвардійця в Києві, повідомили про підозру

Події 21:19   26.05.2023
Оксана Якушко
Судді, який збив на смерть нацгвардійця в Києві, повідомили про підозру

Судді, який у ніч проти 26 травня на блокпосту в Києві збив на смерть військовослужбовця Нацгвардії, правоохоронці повідомили про підозру, розповіли в Офісі генерального прокурора.

“Повідомлено про підозру голові райсуду Київської області за фактом скоєння смертельної ДТП у стані алкогольного сп’яніння”, – йдеться в офіційному повідомленні ОГП.

Крім того, прокуратура звернулася до Вищої ради правосуддя, щоб дали згоду на утримання судді під вартою.

Судді «світить» від 5 до 10 років ув’язнення з позбавленням права керувати автомобілем терміном від 5 до 10 років.

Видання  «Українська правда»  з посиланням на власні джерела повідомило, що за кермом «Лексуса», який нацгвардійця збив, був голова Макарівського райсуду Олексій Тандир. ДТП сталося на Берестейському проспекті. Загиблому нацгвардійцю було 23 роки.

Читайте також: Суддя на “Лексусі” на смерть збив нацгвардійця на блокпосту в Києві (відео)

Автор: Оксана Якушко
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    • • Дата публікації матеріалу: 26 Травня 2023 в 21:19;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Судді, який у ніч проти 26 травня на блокпосту в Києві збив на смерть військовослужбовця Нацгвардії, правоохоронці повідомили про підозру, розповіли в Офісі генерального прокурора.".