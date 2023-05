Нацгвардієць із Харківщини загинув на бойовому чергуванні в Павлограді

Про загибель земляка у Павлограді вночі 30 квітня повідомило керівництво Лозівської громади.

“У Павлограді загинув захисник з Лозівської громади. Богдан Мажуга служив в Національній гвардії України, був стрільцем 1-го стрілецького батальйону військової частини 3024. Вночі 30 квітня 2023 року саме був на бойовому чергуванні, в результаті ракетного удару героїчно загинув“, – написали на офіційній сторінці громади фейбуці.

Загиблий 1999 року народження. Він родом із села Мальцівське Лозівського району. Навчався у Новоіванівській загальноосвітній школі, а згодом – Панютинському професійному аграрному ліцеї. За освітою – тракторист – машиніст сільськогосподарського виробництва. Проходив строкову службу у Львові, а за дев’ять місяців перейшов на контрактну службу до Павлограда.

У загиблого залишилася дружина та батьки.

Нагадаємо, голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомляв про 35 постраждалих цивільних внаслідок ракетного удару вночі 30 квітня по Павлограду. П’ятеро з них – діти.

Також, за його інформацією, у місті пошкоджено 80 приватних будинків та 24 багатоповерхівки.

Тим часом аналітики OSINT-проєкту GeoConfirmed припустили, що російські ракети вдарили по хімічному підприємству, де зберігалося відпрацьоване ракетне паливо.

GeoConfirmed UKR.

Масивні випадки в Pavlograd були в Pavlograd хімічної фабрики і не були завантажені з S-300’s як багато claimed… And it’s also very bad news.

Grid of the site: 48.582440, 35.849209

GeoLocated by @OAlexanderDK and @Wolltigerhueter

1/9 https://t.co/75Qjij79uQ

— GeoConfirmed (@GeoConfirmed) May 1, 2023