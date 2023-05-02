Нацгвардієць із Харківщини загинув на бойовому чергуванні в Павлограді
Про загибель земляка у Павлограді вночі 30 квітня повідомило керівництво Лозівської громади.
“У Павлограді загинув захисник з Лозівської громади. Богдан Мажуга служив в Національній гвардії України, був стрільцем 1-го стрілецького батальйону військової частини 3024. Вночі 30 квітня 2023 року саме був на бойовому чергуванні, в результаті ракетного удару героїчно загинув“, – написали на офіційній сторінці громади фейбуці.
Загиблий 1999 року народження. Він родом із села Мальцівське Лозівського району. Навчався у Новоіванівській загальноосвітній школі, а згодом – Панютинському професійному аграрному ліцеї. За освітою – тракторист – машиніст сільськогосподарського виробництва. Проходив строкову службу у Львові, а за дев’ять місяців перейшов на контрактну службу до Павлограда.
У загиблого залишилася дружина та батьки.
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Нагадаємо, голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомляв про 35 постраждалих цивільних внаслідок ракетного удару вночі 30 квітня по Павлограду. П’ятеро з них – діти.
Також, за його інформацією, у місті пошкоджено 80 приватних будинків та 24 багатоповерхівки.
Тим часом аналітики OSINT-проєкту GeoConfirmed припустили, що російські ракети вдарили по хімічному підприємству, де зберігалося відпрацьоване ракетне паливо.
GeoConfirmed UKR.
Масивні випадки в Pavlograd були в Pavlograd хімічної фабрики і не були завантажені з S-300’s як багато claimed… And it’s also very bad news.
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GeoLocated by @OAlexanderDK and @Wolltigerhueter
— GeoConfirmed (@GeoConfirmed) May 1, 2023
“На сьогодні на полігоні зберігається понад 1,8 тис. тонн простроченого твердого ракетного палива, терміну придатності якого минуло 20 років”, – процитували вони інформацію про цей об’єкт, раніше опубліковану ВВС.
Зазначимо, що керівництво Дніпропетровської області про “приліт” по об’єкту хімічної промисловості не повідомляло.
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- • Дата публікації матеріалу: 2 Травня 2023 в 10:04;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про загибель земляка у Павлограді вночі 30 квітня повідомило керівництво Лозівської громади".