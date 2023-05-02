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Нацгвардієць із Харківщини загинув на бойовому чергуванні в Павлограді

10:04   02.05.2023
Оксана Горун
Нацгвардієць із Харківщини загинув на бойовому чергуванні в Павлограді

Про загибель земляка у Павлограді вночі 30 квітня повідомило керівництво Лозівської громади.

У Павлограді загинув захисник з Лозівської громади. Богдан Мажуга служив в Національній гвардії України, був стрільцем 1-го стрілецького батальйону військової частини 3024. Вночі 30 квітня 2023 року саме був на бойовому чергуванні, в результаті ракетного удару героїчно загинув“, – написали на офіційній сторінці громади фейбуці.

Загиблий 1999 року народження. Він родом із села Мальцівське Лозівського району. Навчався у Новоіванівській загальноосвітній школі, а згодом – Панютинському професійному аграрному ліцеї. За освітою – тракторист – машиніст сільськогосподарського виробництва. Проходив строкову службу у Львові, а за дев’ять місяців перейшов на контрактну службу до Павлограда.

У загиблого залишилася дружина та батьки.

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Нагадаємо, голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомляв про 35 постраждалих цивільних внаслідок ракетного удару вночі 30 квітня по Павлограду. П’ятеро з них – діти.

Також, за його інформацією, у місті пошкоджено 80 приватних будинків та 24 багатоповерхівки.

Тим часом аналітики OSINT-проєкту GeoConfirmed припустили, що російські ракети вдарили по хімічному підприємству, де зберігалося відпрацьоване ракетне паливо.

 

“На сьогодні на полігоні зберігається понад 1,8 тис. тонн простроченого твердого ракетного палива, терміну придатності якого минуло 20 років”, – процитували вони інформацію про цей об’єкт, раніше опубліковану ВВС.

Зазначимо, що керівництво Дніпропетровської області про “приліт” по об’єкту хімічної промисловості не повідомляло.

Автор: Оксана Горун

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    • • Дата публікації матеріалу: 2 Травня 2023 в 10:04;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про загибель земляка у Павлограді вночі 30 квітня повідомило керівництво Лозівської громади".