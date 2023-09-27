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После восьми операций харьковский нацгвардеец вернулся в строй (фото)

Интервью 10:42   27.09.2023
Оксана Горун
После восьми операций харьковский нацгвардеец вернулся в строй (фото) Фото: Восточное ОТО НГУ

Харьковчанин,  боевой медик 5-й Слобожанской бригады с позывным «Прапар», получил тяжелое ранение в начале 2023 года. Он перенес серию операций и потерял 40 кг веса. Но уже находится в расположении своей бригады — пока что учит молодых парамедиков, но планирует скоро вновь воевать.

В феврале 2023 года Прапара (именно так пишется его позывной — не через «О») назначали старшим на наиболее важные и опасные позиции.

«В один из «горячих» дней была потеряна связь с определенной позицией, на которой находились бойцы 5-й Слобожанской бригады. Прапар взял резервный комплект радиостанций и пошел проверять, все ли в порядке у побратимов. К счастью, у ребят все было хорошо. Но когда гвардеец возвращался с позиции, получил тяжелые ранения из-за минометных обстрелов. Обломки мины снизу зашли под бронежилет. Шлем тоже был пробит — он спас жизнь, но боец все же получил тяжелую контузию и был эвакуирован», — рассказали о сослуживце в пресс-службе Восточного ОТО Нацгвардии Украины.

Сам Прапар вспоминает, что очнулся уже в Днепре — после операции. Вначале подумал, что выбыл из строя ненадолго. До ранения он занимался пауэрлифтингом и рукопашным боем.

«Никогда не болел, даже простуды никогда не было. Зато впервые задолго заболел именно после ранения, и очень удивился этому», — поделился воин.

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Ранение оказалось тяжелым, а период восстановления — длительным.

«За полгода мне сделали уже восемь операций, вырезали часть кишечника, я потерял почти половину своего веса, но медики говорят, что мне очень повезло. Я им верю, потому что имею возможность вернуться в строй, пусть даже после реабилитации. Сейчас я уже нахожусь в расположении своего батальона, как только немного восстановлюсь – снова буду воевать», — заверил Прапар.

Сейчас он занимается физической подготовкой и восстанавливает форму, а также продолжает заочно учиться в Харьковском национальном университете внутренних дел (на следователя). А также учит в своем подразделении молодых парамедиков.

«Родители у меня работают в сфере медицины, поэтому вопрос, что делать в армии у меня не возникал. На Лимане и под Кременной я эвакуировал бойцов, работал парамедиком. Сколько человек вывез? Никогда не считал… Много… Работы хватало, к сожалению», — отметил нацгвардеец.

Нацгвардеец Прапар с семьей
Фото: Восточное ОТО НГУ

До начала полномасштабного вторжения РФ он не был кадровым военным — работал начальником караула в одной из колоний Харьковской области и заочно учился в ХНУВД. При этом имел спецзвание прапорщика (откуда и позывной).

«24-го февраля 2022-го Прапар ехал на службу, должен был заступить на дежурство. Услышал взрывы – включил радио – послушал новости. Сразу хотел идти в военкомат, но беременная жена уговаривала любимого быть рядом до рождения ребенка. Под Харьковом, куда к родственникам Александр увез жену, стало опасно, поэтому через несколько дней мужчина отправил ее на запад Украины. После рождения ребенка Прапар сразу пошел в расположение 5-й Слобожанской бригады НГУ, ведь там уже служили его друзья. Далее последовал краткий курс подготовки и выбор специальности боевого медика», — сообщили подробности нацгвардейцы.

Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Интервью, Общество, Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 27 сентября 2023 в 10:42;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковчанин,  боевой медик 5-й Слобожанской бригады с позывным «Прапар», получил тяжелое ранение в начале 2023 года. Он перенес серию операций и потерял 40 кг веса. Но уже находится в расположении своей бригады — пока что учит молодых парамедиков, но планирует скоро вновь воевать".