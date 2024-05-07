Два года, как освободили Циркуны: нацгвардейцы рассказали, как это было (фото)

Координаты вражеских позиций в селе Циркуны украинским войскам, рискуя, передавали местные жители, а выйти россиян заставили под угрозой окружения.

Количество российского контингента, который временно контролировал село Циркуны под Харьковом, до сих пор под вопросом, сообщила пресс-служба Восточного оперативно-территориального объединения Национальной гвардии Украины.

«Контролируя это село, россияне имели возможность наносить удары вглубь Харькова. Нацгвардейцы-артиллеристы делали все возможное, чтобы выбить врага из этого населенного пункта», — отметили в НГУ.

Над освобождением Циркунов работали сразу несколько подразделений Сил обороны — в том числе, нацгвардейцы и 92-я бригада ВСУ. Воины 92-й, захватывавшие пленных, рассказывали, что те считали: они уже в Харькове, не могли поверить, что в селах могут быть такие дома.

«В чем был их минус, а наше преимущество — в том, что они работали еще по советской литературе. Они разворачивали шестипушечные батареи, то есть шесть пушек, они их разворачивали согласно методичке, работали уступом, каждая пушка была 50 метров от другой, а сзади была машина управления. То есть, их можно было обнаружить очень легко. И понятно, что на тот момент не было у нас такого количества БПЛА, тогда на тот момент один «Мавик» поднялся, опустился — и его заряжают. В основном помогало местное население, они давали нам координаты, и физические глаза, это, например, рота разведки наша», — рассказывает начальник артиллерийской разведки бригады «Спартан» с позывным «Сириус».

Выбить россиян с выгодных позиций в Циркунах было непросто, признают защитники Украины. Однако к населенному пункту все же «подобрали ключ».

«Ряд подразделений ВСУ, ГУР и 3-й бригады оперативного назначения НГУ выбили врага из Русской Лозовой и продолжали давить по Белгородской трассе. В это время подразделения 92 ОМБр выжимали врага по направлению Шестаково. Несколько ранее сводные боевые группы, в которые входили и военнослужащие отдельного отряда специального назначения «Омега», выбили врага из Кутузовки. Разгадав маневр охвата, россияне начали поспешно выходить большими колоннами, оставляя много техники, боеприпасов», — поделились в Восточном ОТО НГУ.

После освобождения Циркунов существенно уменьшилось количество обстрелов Харькова. Часть российской артиллерии перестала доставать до областного центра, однако продолжали бить из РСЗО.