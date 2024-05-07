Live
  • Вт 07.05.2024
  • Харків  +18°С
  • USD 39.36
  • EUR 42.4

Два роки, як звільнили Циркуни: нацгвардійці розповіли, як це було (фото)

Інтерв'ю 10:26   07.05.2024
Оксана Горун
Два роки, як звільнили Циркуни: нацгвардійці розповіли, як це було (фото) Фото: пресслужба Східного ОТО НГУ

Координати ворожих позицій у селі Циркуни українському війську, ризикуючи, передавали місцеві жителі, а вийти росіян змусили під загрозою оточення.

Кількість російського контингенту, який тимчасово контролював село Циркуни під Харковом, досі під питанням, повідомила пресслужба Східного оперативно-територіального об’єднання Національної гвардії України.

“Контролюючи це село, росіяни мали змогу завдавати ударів у глиб Харкова. Нацгвардійці-артилеристи робили все можливе, аби вибити ворога з цього населеного пункту”, – зазначили у НГУ.

звільнення Циркунів під Харковом
Фото: пресслужба Східного ОТО НГУ

Над звільненням Циркунів працювали одразу кілька підрозділів Сил оборони – зокрема, нацгвардійці та 92-га бригада ЗСУ. Воїни 92-ї, які захоплювали полонених, розповідали, що ті вважали: вони вже в Харкові, не могли повірити, що в селах можуть бути такі будинки.

“У чому був їх мінус, а наша перевага, в тому, що вони працювали ще по радянській літературі. Вони розгортали шестигарматні батареї, тобто шість гармат, вони їх розгортали згідно з методичкою, працювали уступом, кожна гармата була 50 метрів від іншої, а позаду була машина управління. Тобто їх можна було виявити дуже легко. І зрозуміло, що на той момент не було у нас такої кількості БПЛА, тоді на той момент, один мавік піднявся, опустився і його заряджають. В основному допомагали місцеве населення, вони давали нам координати, і фізичні очі, це, наприклад, рота розвідки наша”, – розповідає начальник артилерійської розвідки бригади “Спартан” із позивним “Сіріус”.

Вибити росіян із вигідних позицій у Циркунах було непросто, визнають захисники України. Однак до населеного пункту все ж таки “підібрали ключ”.

Бої за Харків
Фото: пресслужба Східного ОТО НГУ

“Ряд підрозділів ЗСУ, ГУР та 3 бригади оперативного призначення НГУ вибили ворога з Руської Лозової та продовжували тиснути по Білгородській трасі. У цей час підрозділи 92 омбр вичавлювали ворога з напрямку Шестакового. Трохи раніше зведені бойові групи, до яких входили й військовослужбовці окремого загону спеціального призначення “Омега” вибили ворога з Кутузівки. Розгадавши маневр охоплення, росіяни почали поспішно виходити великими колонами, лишаючи багато техніки, боєприпасів”, – поділились у Східному ОТО НГУ.

звільнення Циркунів під Харковом 4
Фото: пресслужба Східного ОТО НГУ

Після звільнення Циркунів суттєво зменшилась кількість обстрілів Харкова. Частина російської артилерії перестала діставати до обласного центру, проте продовжували бити з РСЗВ.

звільнення Циркунів під Харковом 2
Фото: пресслужба Східного ОТО НГУ

Читайте також: Росіяни вдруге заявили, що захопили Кислівку – ISW не підтверджує

Автор: Оксана Горун
Популярно
Два роки, як звільнили Циркуни: нацгвардійці розповіли, як це було (фото)
Два роки, як звільнили Циркуни: нацгвардійці розповіли, як це було (фото)
07.05.2024, 10:26
Обстріл села під Харковом: горіла сільгосптехніка (фото)
Обстріл села під Харковом: горіла сільгосптехніка (фото)
07.05.2024, 09:49
Ворог штурмує на Харківщині: як відбивають атаки, показав Павлюк (відео)
Ворог штурмує на Харківщині: як відбивають атаки, показав Павлюк (відео)
07.05.2024, 09:40
Народила у “швидкій”: на Харківщині медики прийняли пологи в дорозі
Народила у “швидкій”: на Харківщині медики прийняли пологи в дорозі
07.05.2024, 09:21
Головні новини Харкова 7 травня: удар по Боровій, поранені, зведення Генштабу
Головні новини Харкова 7 травня: удар по Боровій, поранені, зведення Генштабу
07.05.2024, 09:43
У Харкові замінили прапор України на головному флагштоку: мерія про причини
У Харкові замінили прапор України на головному флагштоку: мерія про причини
07.05.2024, 08:57

Новини за темою:

07:47
Росіяни вдруге заявили, що захопили Кислівку – ISW не підтверджує
07:15
Армія РФ завдала авіаударів по Харківщині та провела 14 атак – Генштаб
11:51
РФ під загрозою “прориву до Харкова” хоче скувати війська ЗСУ – Машовець
11:38
РФ не вистачить сил для захоплення Харкова – ISW
11:11
Якщо Україна впаде, США доведеться “втрутитися в конфлікт” – конгресмен

Ви читали новину: «Два роки, як звільнили Циркуни: нацгвардійці розповіли, як це було (фото)»; з категорії Інтерв'ю на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 7 Травня 2024 в 10:26;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Координати ворожих позицій у селі Циркуни українському війську, ризикуючи, передавали місцеві жителі, а вийти росіян змусили під загрозою оточення".