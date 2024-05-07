Два роки, як звільнили Циркуни: нацгвардійці розповіли, як це було (фото)

Координати ворожих позицій у селі Циркуни українському війську, ризикуючи, передавали місцеві жителі, а вийти росіян змусили під загрозою оточення.

Кількість російського контингенту, який тимчасово контролював село Циркуни під Харковом, досі під питанням, повідомила пресслужба Східного оперативно-територіального об’єднання Національної гвардії України.

“Контролюючи це село, росіяни мали змогу завдавати ударів у глиб Харкова. Нацгвардійці-артилеристи робили все можливе, аби вибити ворога з цього населеного пункту”, – зазначили у НГУ.

Над звільненням Циркунів працювали одразу кілька підрозділів Сил оборони – зокрема, нацгвардійці та 92-га бригада ЗСУ. Воїни 92-ї, які захоплювали полонених, розповідали, що ті вважали: вони вже в Харкові, не могли повірити, що в селах можуть бути такі будинки.

“У чому був їх мінус, а наша перевага, в тому, що вони працювали ще по радянській літературі. Вони розгортали шестигарматні батареї, тобто шість гармат, вони їх розгортали згідно з методичкою, працювали уступом, кожна гармата була 50 метрів від іншої, а позаду була машина управління. Тобто їх можна було виявити дуже легко. І зрозуміло, що на той момент не було у нас такої кількості БПЛА, тоді на той момент, один мавік піднявся, опустився і його заряджають. В основному допомагали місцеве населення, вони давали нам координати, і фізичні очі, це, наприклад, рота розвідки наша”, – розповідає начальник артилерійської розвідки бригади “Спартан” із позивним “Сіріус”.

Вибити росіян із вигідних позицій у Циркунах було непросто, визнають захисники України. Однак до населеного пункту все ж таки “підібрали ключ”.

“Ряд підрозділів ЗСУ, ГУР та 3 бригади оперативного призначення НГУ вибили ворога з Руської Лозової та продовжували тиснути по Білгородській трасі. У цей час підрозділи 92 омбр вичавлювали ворога з напрямку Шестакового. Трохи раніше зведені бойові групи, до яких входили й військовослужбовці окремого загону спеціального призначення “Омега” вибили ворога з Кутузівки. Розгадавши маневр охоплення, росіяни почали поспішно виходити великими колонами, лишаючи багато техніки, боєприпасів”, – поділились у Східному ОТО НГУ.

Після звільнення Циркунів суттєво зменшилась кількість обстрілів Харкова. Частина російської артилерії перестала діставати до обласного центру, проте продовжували бити з РСЗВ.