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Выбрался из оккупации и пошел в военкомат: история воина харьковской бригады

Интервью 20:03   03.09.2023
Оксана Горун
Выбрался из оккупации и пошел в военкомат: история воина харьковской бригады Фото: скриншот

Пехотинец  92 ОШБр с позывным»Гром» провел 3,5 месяца в оккупации в Херсонской области. Как только выбрался — пошел в ВСУ.

«Были мы в оккупации. Я сам из Херсона. 3,5 месяца пробыли в оккупации. Очень тяжело уезжали из оккупации, на каждом блокпосту приходилось что-то дать, чтобы тебя выпустили. Мы уезжали двумя машинами, удачно уехали. Невозможно передать словами, когда ты видишь первый украинский блокпост. Когда ты после трех месяцев в оккупации выезжаешь, а тебе говорят: «Слава Украине!» Это словами не передать. Выехав из оккупации, я сам пошел в военкомат, прошел учебу и офицером по распределению направили в 92 бригаду», — рассказал свою историю Гром.

Видео его интервью опубликовали на странице 92 ОШБр в facebook.

Гром говорит: счастлив, что попал именно в харьковскую бригаду.

Недавно у Грома родилась дочка — это произошло на следующий день после того, как защитник Украины принял присягу.

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«У нас, наверное, у всех общая цель: прогнать всю эту нечисть с нашей земли. Ибо кто как не мы. Это наша земля. Кто еще ее должен защищать? Если мы не пойдем, то они придут к нам домой снова», — говорит воин.

Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Интервью, Общество, Харьков; Теги: , ;

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    • • Дата публикации материала: 3 сентября 2023 в 20:03;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Пехотинец  92 ОШБр с позывным»Гром» провел 3,5 месяца в оккупации в Херсонской области. Как только выбрался — пошел в ВСУ".