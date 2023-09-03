Вибрався з окупації та пішов у військкомат: історія воїна харківської бригади

Піхотинець 92 ОШБр із позивним “Гром” провів 3,5 місяці в окупації на Херсонщині. Як тільки вибрався – пішов до ЗСУ.

“Були ми в окупації. Я сам із Херсонщини. 3,5 місяці пробули в окупації. Дуже важко виїжджали з окупації, на кожному блокпосту доводилося щось дати, щоб тебе випустили. Ми виїжджали двома машинами, успішно виїхали. Неможливо передати словами, коли ти бачиш перший свій блокпост. Коли ти після трьох місяців в окупації виїжджаєш, а тобі кажуть: “Слава Україні!” Це словами не передати. Виїхавши з окупації, я сам пішов у військкомат, пройшов навчання, й офіцером по розподілу направили в 92 бригаду“, – розповів свою історію Гром.

Відео його інтерв’ю опублікували на сторінці 92 ОШБр у фейсбуці.

Гром каже: щасливий, що потрапив саме до харківської бригади.

Нещодавно у Грома народилася донька – це сталося наступного дня після того, як захисник України склав присягу.

“У нас, напевно, у всіх спільна мета: прогнати всю цю нечисть з нашої землі. Бо хто як не ми. Це наша земля. Хто ще її має захищати? Якщо ми не підемо, то вони прийдуть до нас додому знову”, – каже воїн.