Вибрався з окупації та пішов у військкомат: історія воїна харківської бригади
Піхотинець 92 ОШБр із позивним “Гром” провів 3,5 місяці в окупації на Херсонщині. Як тільки вибрався – пішов до ЗСУ.
“Були ми в окупації. Я сам із Херсонщини. 3,5 місяці пробули в окупації. Дуже важко виїжджали з окупації, на кожному блокпосту доводилося щось дати, щоб тебе випустили. Ми виїжджали двома машинами, успішно виїхали. Неможливо передати словами, коли ти бачиш перший свій блокпост. Коли ти після трьох місяців в окупації виїжджаєш, а тобі кажуть: “Слава Україні!” Це словами не передати. Виїхавши з окупації, я сам пішов у військкомат, пройшов навчання, й офіцером по розподілу направили в 92 бригаду“, – розповів свою історію Гром.
Відео його інтерв’ю опублікували на сторінці 92 ОШБр у фейсбуці.
Гром каже: щасливий, що потрапив саме до харківської бригади.
Нещодавно у Грома народилася донька – це сталося наступного дня після того, як захисник України склав присягу.
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“У нас, напевно, у всіх спільна мета: прогнати всю цю нечисть з нашої землі. Бо хто як не ми. Це наша земля. Хто ще її має захищати? Якщо ми не підемо, то вони прийдуть до нас додому знову”, – каже воїн.
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- • Дата публікації матеріалу: 3 Вересня 2023 в 20:03;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Піхотинець 92 ОШБр із позивним “Гром” провів 3,5 місяці в окупації на Херсонщині. Як тільки вибрався – пішов до ЗСУ".