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У Харківській області пролунають вибухи

Суспільство 11:15   02.05.2023
Вікторія Яковенко
У Харківській області пролунають вибухи Фото: Балаклійська МВА

2 травня з 11:15 до 11:40поблизу села Байрак у Харківській області проводитимуть розмінування.

Про це попередили у Балаклійській міській військовій адміністрації.

«Зберігайте спокій та дотримуйтесь правил безпеки!», – звернулися в Балаклійській МВА.

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 2 Травня 2023 в 11:15;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "2 травня з 11:15 до 11:40поблизу села Байрак у Харківській області проводитимуть розмінування.".