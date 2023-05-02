У Харківській області пролунають вибухи

2 травня з 11:15 до 11:40поблизу села Байрак у Харківській області проводитимуть розмінування.

Про це попередили у Балаклійській міській військовій адміністрації.

«Зберігайте спокій та дотримуйтесь правил безпеки!», – звернулися в Балаклійській МВА.

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