У Харківській області пролунають вибухи
Фото: Балаклійська МВА
2 травня з 11:15 до 11:40поблизу села Байрак у Харківській області проводитимуть розмінування.
Про це попередили у Балаклійській міській військовій адміністрації.
«Зберігайте спокій та дотримуйтесь правил безпеки!», – звернулися в Балаклійській МВА.
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- • Дата публікації матеріалу: 2 Травня 2023 в 11:15;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "2 травня з 11:15 до 11:40поблизу села Байрак у Харківській області проводитимуть розмінування.".