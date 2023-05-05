Завышал цены на электрику: в Харькове за растрату будут судить директора КП

В Харькове за растрату средств будут судить директора коммунального предприятия.

Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре. По данным правоохранителей, в 2020 году между КП и ООО был заключен договор по электроснабжению. В течение года директор предприятия заключал дополнительные соглашения с ТОО о повышении стоимости электрической энергии. Однако соответствующего повышения цен на рынке не было.

В итоге коммунальное предприятие безосновательно перечислило на счет ООО-поставщика почти 350 тыс. грн.

Директора КП обвиняют по факту растраты чужого имущества путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, совершенном в крупных размерах (ч. 4 ст. 191 УКУ).