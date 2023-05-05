Завышал цены на электрику: в Харькове за растрату будут судить директора КП
Фото: Харьковская областная прокуратура
В Харькове за растрату средств будут судить директора коммунального предприятия.
Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре. По данным правоохранителей, в 2020 году между КП и ООО был заключен договор по электроснабжению. В течение года директор предприятия заключал дополнительные соглашения с ТОО о повышении стоимости электрической энергии. Однако соответствующего повышения цен на рынке не было.
В итоге коммунальное предприятие безосновательно перечислило на счет ООО-поставщика почти 350 тыс. грн.
Директора КП обвиняют по факту растраты чужого имущества путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, совершенном в крупных размерах (ч. 4 ст. 191 УКУ).
Читайте также: «Охотился» на HIMARS: СБУ задержала предателя с Харьковщины
Новости по теме:
Вы читали новость: «Завышал цены на электрику: в Харькове за растрату будут судить директора КП»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 5 мая 2023 в 14:10;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове за растрату средств будут судить директора коммунального предприятия.".