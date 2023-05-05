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Завышал цены на электрику: в Харькове за растрату будут судить директора КП

Общество 14:10   05.05.2023
Виктория Яковенко
Завышал цены на электрику: в Харькове за растрату будут судить директора КП Фото: Харьковская областная прокуратура

В Харькове за растрату средств будут судить директора коммунального предприятия.

Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре. По данным правоохранителей, в 2020 году между КП и ООО был заключен договор по электроснабжению. В течение года директор предприятия заключал дополнительные соглашения с ТОО о повышении стоимости электрической энергии. Однако соответствующего повышения цен на рынке не было.

В итоге коммунальное предприятие безосновательно перечислило на счет ООО-поставщика почти 350 тыс. грн.

Директора КП обвиняют по факту растраты чужого имущества путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, совершенном в крупных размерах (ч. 4 ст. 191 УКУ).

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Автор: Виктория Яковенко

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 5 мая 2023 в 14:10;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове за растрату средств будут судить директора коммунального предприятия.".