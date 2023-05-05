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Завищував ціни на електрику: у Харкові за розтрату судитимуть директора КП

Суспільство 14:10   05.05.2023
Вікторія Яковенко
Завищував ціни на електрику: у Харкові за розтрату судитимуть директора КП Фото: Харківська обласна прокуратура

У Харкові за розтрату коштів при постачанні електроенергії судитимуть директора комунального підприємства.

Про це повідомили у Харківській обласній прокуратурі. За даними правоохоронців, у 2020 році між КП та ТОВ було укладено договір про електропостачання. Протягом року директор підприємства укладав додаткові угоди з ТОВ про підвищення вартості електричної енергії. Однак відповідного підвищення цін на ринку не було.

Через це комунальне підприємство безпідставно перерахувало на рахунок ТОВ-постачальника майже 350 тис. грн.

Директора КП обвинувачують за фактом розтрати чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого у великих розмірах (ч. 4 ст. 191 ККУ).

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 5 Травня 2023 в 14:10;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові за розтрату коштів при постачанні електроенергії судитимуть директора комунального підприємства.".