«Полював» на HIMARS: СБУ затримала зрадника з Харківщини

СБУ затримала мешканця Харківщини, який за завданням спецслужб РФ проводив розвідувально-підривну діяльність у прифронтових районах Донеччини.

Співробітники СБУ піймали на сході України російських агентів, які намагалися знайти бойові позиції реактивних артилерійських систем HIMARS, аби передати координати їхнього місцезнаходження окупантам. Злочинцями виявилися двоє мешканців Донецької та Харківської областей.

За даними правоохоронців, російська спецслужба дистанційно завербувала злочинців ще на початку повномасштабного вторгнення.

П’ятьох їхніх спільників було затримано під час контрдиверсійних заходів української спецслужби у грудні 2022 та на початку весни цього року.

Зрадники спілкувалися з окупантами через свого родича, що проживає у Москві та перебуває «на зв’язку» з кадровими співробітниками ФСБ.

При обшуках у будинках затриманих виявлено мобільні телефони та інші речові докази незаконної діяльності.

Обом фігурантам повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 ККУ (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Наразі вони у СІЗО.