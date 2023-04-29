Синєгубов показав позиції харківської 92 ОМБр на Донбасі (фото)
Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що відвідав харківських військовослужбовців на передовій у Донецькій області.
“Передали бійцям 92 ОМБр імені отамана Івана Сірка дрони, прилади нічного бачення та інші корисні на “нулі” речі”, – написав Синєгубов у телеграмі.
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Він зазначив, що бойовий дух у харківських бійців міцний, а настрій – рішучий та оптимістичний.
Сам начальник ХОВА з передової поїхав із подарунком – червоно-чорним шевроном 92 ОМБр.
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- • Дата публікації матеріалу: 29 Квітня 2023 в 12:01;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що відвідав харківських військовослужбовців на передовій у Донецькій області".