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Синєгубов показав позиції харківської 92 ОМБр на Донбасі (фото)

Суспільство 12:01   29.04.2023
Оксана Горун
Синєгубов показав позиції харківської 92 ОМБр на Донбасі (фото)

Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що відвідав харківських військовослужбовців на передовій у Донецькій області.

“Передали бійцям 92 ОМБр імені отамана Івана Сірка дрони, прилади нічного бачення та інші корисні на “нулі” речі”, – написав Синєгубов у телеграмі.

Синегубів та 92 ОМБр на передовий 2

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Він зазначив, що бойовий дух у харківських бійців міцний, а настрій – рішучий та оптимістичний.

Синегубів та 92 ОМБр на передовий 3

Сам начальник ХОВА з передової поїхав із подарунком – червоно-чорним шевроном 92 ОМБр.

Синегубів та 92 ОМБр на передовий

Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 29 Квітня 2023 в 12:01;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що відвідав харківських військовослужбовців на передовій у Донецькій області".