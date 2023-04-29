Синегубов показал позиции харьковской 92 ОМБр на Донбассе (фото)

Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что проведал харьковских военнослужащих на передовой в Донецкой области.

«Передали бойцам 92 ОМБр имени атамана Ивана Сирко дроны, приборы ночного видения и другие полезные на «нуле» вещи», — написал Синегубов в telegram.

Он отметил, что боевой дух у харьковских бойцов крепкий, а настрой — решительный и оптимистичный.

Сам начальник ХОВА с передовой уехал с подарком — красно-черным шевроном 92 ОМБр.