Синегубов показал позиции харьковской 92 ОМБр на Донбассе (фото)
Фото: telegram Олега Синегубова
Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что проведал харьковских военнослужащих на передовой в Донецкой области.
«Передали бойцам 92 ОМБр имени атамана Ивана Сирко дроны, приборы ночного видения и другие полезные на «нуле» вещи», — написал Синегубов в telegram.
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Он отметил, что боевой дух у харьковских бойцов крепкий, а настрой — решительный и оптимистичный.
Сам начальник ХОВА с передовой уехал с подарком — красно-черным шевроном 92 ОМБр.
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- • Дата публикации материала: 29 апреля 2023 в 12:01;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что проведал харьковских военнослужащих на передовой в Донецкой области".