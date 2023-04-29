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Синегубов показал позиции харьковской 92 ОМБр на Донбассе (фото)

Общество 12:01   29.04.2023
Оксана Горун
Синегубов показал позиции харьковской 92 ОМБр на Донбассе (фото) Фото: telegram Олега Синегубова

Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что проведал харьковских военнослужащих на передовой в Донецкой области.

«Передали бойцам 92 ОМБр имени атамана Ивана Сирко дроны, приборы ночного видения и другие полезные на «нуле» вещи», — написал Синегубов в telegram.

Синегубов и 92 ОМБр на передовой 2
Фото: telegram Олега Синегубова

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Он отметил, что боевой дух у харьковских бойцов крепкий, а настрой — решительный и оптимистичный.

Синегубов и 92 ОМБр на передовой 3
Фото: telegram Олега Синегубова

Сам начальник ХОВА с передовой уехал с подарком — красно-черным шевроном 92 ОМБр.

Синегубов и 92 ОМБр на передовой
Фото: telegram Олега Синегубова
Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 29 апреля 2023 в 12:01;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что проведал харьковских военнослужащих на передовой в Донецкой области".