«Охотился» на HIMARS: СБУ задержала предателя с Харьковщины
СБУ задержала жителя Харьковщины, который по заданию спецслужб РФ проводил разведывательно-подрывную деятельность в прифронтовых районах Донбасса.
Сотрудники СБУ поймали на востоке Украины российских агентов, пытавшихся найти боевые позиции реактивных артиллерийских систем HIMARS, чтобы передать координаты их расположения оккупантам. Преступниками оказались двое жителей Донецкой и Харьковской областей.
По данным правоохранителей, российская спецслужба дистанционно завербовала преступников еще в начале полномасштабного вторжения.
Пятеро их сообщников были задержаны во время контрдиверсионных мероприятий в декабре 2022 и в начале весны этого года.
Предатели общались с оккупантами через своего родственника, проживающего в Москве и находящегося «на связи» с кадровыми сотрудниками ФСБ.
При обыске в домах задержанных обнаружены мобильные телефоны и другие вещественные доказательства незаконной деятельности.
Обоим фигурантам сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111 УКУ (государственная измена, совершенное в условиях военного положения).
Сейчас они в СИЗО.
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- • Дата публикации материала: 5 мая 2023 в 12:48;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "СБУ задержала жителя Харьковщины, который по заданию спецслужб РФ проводил разведывательно-подрывную деятельность в прифронтовых районах Донбасса.".