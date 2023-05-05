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«Охотился» на HIMARS: СБУ задержала предателя с Харьковщины

Общество 12:48   05.05.2023
Виктория Яковенко
«Охотился» на HIMARS: СБУ задержала предателя с Харьковщины Фото: СБУ

СБУ задержала жителя Харьковщины, который по заданию спецслужб РФ проводил разведывательно-подрывную деятельность в прифронтовых районах Донбасса.

Сотрудники СБУ поймали на востоке Украины российских агентов, пытавшихся найти боевые позиции реактивных артиллерийских систем HIMARS, чтобы передать координаты их расположения оккупантам. Преступниками оказались двое жителей Донецкой и Харьковской областей.

По данным правоохранителей, российская спецслужба дистанционно завербовала преступников еще в начале полномасштабного вторжения.

Пятеро их сообщников были задержаны во время контрдиверсионных мероприятий в декабре 2022 и в начале весны этого года.

Предатели общались с оккупантами через своего родственника, проживающего в Москве и находящегося «на связи» с кадровыми сотрудниками ФСБ.

При обыске в домах задержанных обнаружены мобильные телефоны и другие вещественные доказательства незаконной деятельности.

Обоим фигурантам сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111 УКУ (государственная измена, совершенное в условиях военного положения).

Сейчас они в СИЗО.

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Фото: СБУ

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Автор: Виктория Яковенко

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 5 мая 2023 в 12:48;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "СБУ задержала жителя Харьковщины, который по заданию спецслужб РФ проводил разведывательно-подрывную деятельность в прифронтовых районах Донбасса.".