«Охотился» на HIMARS: СБУ задержала предателя с Харьковщины

СБУ задержала жителя Харьковщины, который по заданию спецслужб РФ проводил разведывательно-подрывную деятельность в прифронтовых районах Донбасса.

Сотрудники СБУ поймали на востоке Украины российских агентов, пытавшихся найти боевые позиции реактивных артиллерийских систем HIMARS, чтобы передать координаты их расположения оккупантам. Преступниками оказались двое жителей Донецкой и Харьковской областей.

По данным правоохранителей, российская спецслужба дистанционно завербовала преступников еще в начале полномасштабного вторжения.

Пятеро их сообщников были задержаны во время контрдиверсионных мероприятий в декабре 2022 и в начале весны этого года.

Предатели общались с оккупантами через своего родственника, проживающего в Москве и находящегося «на связи» с кадровыми сотрудниками ФСБ.

При обыске в домах задержанных обнаружены мобильные телефоны и другие вещественные доказательства незаконной деятельности.

Обоим фигурантам сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111 УКУ (государственная измена, совершенное в условиях военного положения).

Сейчас они в СИЗО.