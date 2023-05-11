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В Харькове разворовали 2,2 млн грн при ремонте больницы: подозревают директора

Общество 15:16   11.05.2023
Виктория Яковенко
В Харькове разворовали 2,2 млн грн при ремонте больницы: подозревают директора Фото: Харьковская областная прокуратура

Будут судить директора больницы, который во время капитального ремонта части помещений, вероятно, завладел бюджетными деньгами.

По данным Харьковской областной прокуратуры, в 2020 году руководитель одной из клинических многопрофильных больниц Харькова утвердил проектно-сметную документацию на проведение капремонта части помещений медучреждения.

«При этом подозреваемый включил в документацию медицинское оборудование без указания его индивидуальных особенностей, технических и качественных характеристик», — отметили правоохранители.

В тендере победителем выбрали ООО как участника, подавшего наиболее экономично выгодное предложение.

«Уже в 2021 году директор ООО-подрядчика без какого-либо обоснования колебания цены на рынке и получения разъяснения уполномоченного органа в сфере закупок внес изменения в смету на приобретение оборудования, мебели и инвентаря по увеличению стоимости единицы товара», — добавили в прокуратуре.

В прокуратуре сообщили, что руководитель больницы, зная, что сведения в указанной смете отличаются от первоначального тендерного предложения и противоречат требованиям законодательства, лично подписал и скрепил печатью акт, предоставленный подрядчиком.

В результате на счет ООО безосновательно было перечислено более 2,2 млн. грн. бюджетных средств.

Директору больницы сообщили о подозрении по факту растраты чужого имущества путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, совершенном по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 191 УКУ).

Устанавливается круг других лиц, причастных к преступлению, рассказали в прокуратуре.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 11 мая 2023 в 15:16;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Будут судить директора больницы, который во время капитального ремонта части помещений, вероятно, завладел бюджетными деньгами.".