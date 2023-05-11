У Харкові розікрали 2,2 млн грн під час ремонту лікарні: підозрюють директора

Судитимуть директора лікарні, який під час капітального ремонту частини приміщень медустанови, ймовірно, заволодів бюджетними грошима.

За даними Харківської обласної прокуратури, у 2020 році керівник однієї з клінічних багатопрофільних лікарень Харкова, затвердив проєктно-кошторисну документацію на проведення капремонту частини приміщень медустанови.

«При цьому чоловік включив до документації медичне устаткування без зазначення його індивідуальних особливостей, технічних та якісних характеристик», – зазначили правоохоронці.

За результатами тендеру переможцем обрали ТОВ, як учасника, що подав найбільш економічну вигідну пропозицію.

«Вже в 2021 році директор ТОВ-підрядника без будь-якого обґрунтування коливання ціни на ринку та отримання роз’яснення уповноваженого органу у сфері закупівель вніс зміни до кошторису на придбання устаткування, меблів та інвентарю щодо збільшення вартості за одиницю товару», – додали у прокуратурі.

Керівник лікарні, знаючи, що відомості у зазначеному кошторисі відрізняються від первинної тендерної пропозиції ТОВ та суперечать вимогам законодавства, особисто підписав та скріпив печаткою акт, наданий підрядником.

У результаті на рахунок ТОВ безпідставно було перераховано понад 2,2 млн грн бюджетних коштів.

Директору лікарні повідомили про підозру за фактом розтрати чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненій за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 ККУ).

Встановлюється коло інших осіб, причетних до злочину, розповіли в прокуратурі.