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В Холодногорском районе ликвидировали сложную аварию на водоводе

Общество 18:16   11.05.2023
Оксана Якушко
В Холодногорском районе ликвидировали сложную аварию на водоводе

Бригады Комплекса «Харьковводоснабжение» КП «Харьковводоканал» накануне устранили шесть аварийных ситуаций на участках трубопроводов.

В частности, в Холодногорском районе ремонтники провели комплекс восстановительных работ на водоводе диаметром 800 мм возле авторынка «Лоск». Как сообщил начальник районной службы Александр Сирко, этот трубопровод обеспечивает водоснабжение поселков Подворки, Солоницевка и микрорайона «Мобиль» (Песочин).

«Ремонт проводили с временным отключением воды. Заранее предупредили жителей о предстоящих работах и подвозили воду автоцистернами. Несмотря на определенные трудности во время ремонта, водоснабжение возобновили в установленные сроки», — сообщил он.

Сегодня, 11 мая, ремонтники приступили к ликвидации 14 аварийных ситуаций на сетях водоснабжения.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 11 мая 2023 в 18:16;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Бригады Комплекса «Харьковводоснабжение» КП «Харьковводоканал» накануне устранили шесть аварийных ситуаций на участках трубопроводов.".