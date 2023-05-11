В Холодногорском районе ликвидировали сложную аварию на водоводе
Бригады Комплекса «Харьковводоснабжение» КП «Харьковводоканал» накануне устранили шесть аварийных ситуаций на участках трубопроводов.
В частности, в Холодногорском районе ремонтники провели комплекс восстановительных работ на водоводе диаметром 800 мм возле авторынка «Лоск». Как сообщил начальник районной службы Александр Сирко, этот трубопровод обеспечивает водоснабжение поселков Подворки, Солоницевка и микрорайона «Мобиль» (Песочин).
«Ремонт проводили с временным отключением воды. Заранее предупредили жителей о предстоящих работах и подвозили воду автоцистернами. Несмотря на определенные трудности во время ремонта, водоснабжение возобновили в установленные сроки», — сообщил он.
Сегодня, 11 мая, ремонтники приступили к ликвидации 14 аварийных ситуаций на сетях водоснабжения.
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- • Дата публикации материала: 11 мая 2023 в 18:16;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Бригады Комплекса «Харьковводоснабжение» КП «Харьковводоканал» накануне устранили шесть аварийных ситуаций на участках трубопроводов.".